Aumentan a 4,202 los casos positivos a COVID-19 en el EDOMÉX

*Forman parte de la prevención, usar el cubrebocas en la vía y el transporte público, así como la participación responsable.



Toluca, Estado de México, .- Con 4 mil 202 casos positivos a COVID-19, al corte del 4 de mayo, la Secretaría de Salud el Estado de México exhorta a la población a quedarse en casa, como la medida más efectiva para prevenir la propagación de esta enfermedad.



La dependencia detalla que del total de personas afectadas, mil 432 han recibido su alta sanitaria, mil 10 se encuentran en resguardo domiciliario, mil 11 se son atendidos en hospitales mexiquenses y 449 en otras entidades, además de que han fallecido 208 en diversos municipios y 92 fuera del territorio estatal.



De igual manera, informa que 3 mil 707 son casos sospechosos, cuyas muestras se encuentran en análisis y 5 mil 564 han dado negativo al virus SARS-CoV-2.



Ante este panorama, el titular de Salud mexiquense, Gabriel O´Shea Cuevas, exhorta a la población a no desestimar las medidas para mitigar el contagio de este padecimiento, pues con la acción responsable de la sociedad se podrá evitar que se incrementen el número de casos y no saturar los servicios de salud.



Puntualiza que, de acuerdo a las previsiones, en ésta y las próximas semanas se espera el pico más alto de afectados, por lo que es indispensable que la ciudadanía contribuya al reforzar las medidas preventivas y quedarse en casa es la más importante, sumado al lavado constante de manos, sanitizar las áreas comunes de la casa y proteger a los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.



Si es indispensable salir, usar cubrebocas, evitar saludar de mano, beso o abrazo, respetar la sana distancia, utilizar la mano no dominante en la vía y el transporte público, al detenerse de barandales o al abrir las puertas, para prevenir tocarse la boca, la nariz o los ojos.



Finalmente, comenta que se cuenta con dos líneas de atención, el 800 900 32 00 para que la población en general reciba información fidedigna sobre COVID-19, orientación si presenta síntomas de enfermedades respiratorias o apoyo psicológico; así como el 800 724 7269, para el personal de salud, a través de la cual pueden presentar quejas acerca de la escasez de equipo de seguridad o para denunciar agresiones en su contra.