Aumentan a un mes las vacaciones de Semana Santa por coronavirus

Marzo 14, 2020

El secretario de Educación Pública de México, Esteban Moctezuma, anunció en conferencia de prensa que debido a la contingencia causada por la pandemia del coronavirus Covid-19, se adelantarán las vacaciones de Semana Santa. De esta manera el último día de clases será el 20 de marzo y se regresará a los salones el 20 de abril.



"Se adelantarán las vacaciones escolares de Semana Santa, desde el último día de clases que ahora será este viernes 20 de marzo y regresaremos el día 20 de abril. Estamos hablando de un receso de 30 días", dijo el funcionario ante reporteros.



Toda la educación básica, media superior y superior entra en esta medida para evitar la proximidad entre 24 millones de alumnos. Moctezuma señaló que la SEP retrabajará el calendario de actividades para recuperar los 10 días que se perderán por la pandemia.



Por su parte el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, remarcó que con esta medida se busca generar un distanciamiento social adecuado para evitar la propagación del coronavirus en el país. No obstante, el funcionario insistió que México no se encuentra en una situación de "emergencia" pese a que las autoridades han decidido intensificar las medidas de prevención.



López-Gatell pidió a las entidades públicas y privadas a suspender los ’servicios no esenciales con bajo impacto económico’, como seminarios, clases y foros.



Hasta el viernes 13 de marzo el reporte oficial era de 26 casos de contagio confirmados: 11 en Ciudad de México; cuatro en Querétaro; tres en el Estado de México; dos en Puebla, y un caso por estado en Chiapas, Coahuila, Durango, Nuevo León, Quintana Roo y Yucatán.