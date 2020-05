Aumentan casi dos mil 500 los casos de contagio por COVID-19; van 4,447 muertes en México

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 14 de Mayo 2020.-Las autoridades de salud reportaron que en las últimas horas se registró el mayor número de contagios de Covid-19 en el país con dos mil 409 nuevos casos, lo que originó un aumento en un 1 por ciento a nivel nacional, en la demanda de camas de hospital.

De esta forma, el doctor José Luis Alomía, director de Epidemiología, indicó que hay 10 mil 057 casos confirmados activos, mientras que el número de personas que han fallecido es de cuatro mil 447, aunque hay 420 muertes sospechosas.

A esto se suma que hay 26 mil 746 sospechosos activos de posible coronavirus, informó el funcionario, quien indicó que el número de casos negativos acumulados es de 86 mil 591, mientras que el total de personas analizadas llegó a 155 mil 932.

Señaló que la incidencia de casos Covid-19 es de 7.86 por ciento por cada cien mil habitantes.

Asimismo, el doctor Alomía informó que el porcentaje de camas de hospital ocupadas por pacientes con este padecimiento se incrementó en 1 por ciento a nivel nacional, con lo que llegó al 34 por ciento. Son 14 mil 508 camas de hospital en todo el país y la ocupación es de 7 mil 946.

De camas para pacientes graves, es decir intubados a nivel nacional es del 29 por ciento, pero debido a la reconversión se ha incrementado la disponibilidad de este tipo de camas que están disponibles en esta temporada de pico de la epidemia, dijo el funcionario.

SALIÓ LA GENTE A LA CALLE

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, reconoció que luego de que se dio anunció la puesta en marcha de la ’nueva normalidad’, mucha gente comenzó a salir de sus casas, por lo que hizo un llamado a que respeten el confinamiento durante los 17 días que restan, ’porque este es el l momento más difícil en esta primera ola de la enfermedad y no debe perderse el reto que ello implica’.

Dijo que tenemos que prepararnos para la ’nueva normalidad, porque no podemos estar permanentemente en este encierro.

’Tenemos que prepararnos para que no resurja la epidemia, en la cumbre epidémica, no podemos relajar las medidas. Hubo un relajamiento y la gente empezó a salir a las calles, cuando se anuncio lo de la nueva normalidad. No podemos echar a perder este éxito de la Sana Distancia, porque saldría muy costoso para la vida humana, se requiere mantenernos estos 17 días en casa’, dijo.