Aumentan casos de extorsiones telefónicas a menores de edad en Ecatepec

Ecatepec, Méx.-La Policía municipal alertó a padres de familia, sobre cuidar que sus hijos e hijas respondan llamadas de números desconocidos para evitar ser víctimas de las denominadas ’llamadas cruzadas’ donde a base de engaños, hacen que los menores salgan a escondidas de sus domicilios mientras extorsionan a sus familiares.





Edmundo Esquivel Fuentes, director de Prevención del Delito explicó que en lo que va del gobierno se han registrado un total de 15 casos de engaños a menores en distintas modalidades, sin embargo, en menos de una semana suman dos incidentes de ’llamadas cruzadas’ con niños de 10 años.





El último caso se registró la tarde del sábado con un menor de 10 años, de la colonia Tierra Blanca, quien respondió una llamada a su teléfono fijo de casa, donde le indicaron que su mamá estaba secuestrada, lo amenazaron para no decir nada, pues de lo contrario no volvería a ver a su mamá.





El menor se ausentó a escondidas del domicilio, porque su madre había salido unos minutos a la tienda, de tal forma que caminó desde su colonia hasta San Pedro Xalostoc una distancia de cerca de 15 km, donde bajo la lluvia, donde al notar su condición una mujer se le acercó y le ofreció ayuda, logrando colgar la llamada donde lo tenían monitoreado y fue ella quien llamó al padre del menor que en ese momento estaba siendo acompañado por la Célula de Búsqueda del municipio para decirle donde estaba.





Mientras que elementos del sector 3 y 7 atendieron el reporte de un masculino sobre la desaparición de un menor y llamadas de extorsión de distintos números telefónicos donde le solicitaban 300 mil pesos por regresarle a su hijo, por lo que se activó el protocolo junto con la Célula de Búsqueda de Personas.





El padre de familia recibió la llamada de una señora quien refirió que halló al menor y se resguardaron en la iglesia de San Pedro Xalostoc por lo que se implementó un operativo inmediato con policías de sector y la Célula de Búsqueda que acercó al padre al sitio para reunirlo con su hijo.





El otro caso de la misma modalidad se registró el jueves con otro menor de 10 años quien recibió una llamada y con engaños salió de su domicilio en Olímpica Jajalpa y fue trasladado a una gasolinera en la Ciudad de México, mientras su padre era víctima de extorsión, y a quien exigían 50 mil pesos, pero gracias a la oportuna intervención de la policía municipal fue localizado y entregado sano y salvo a su familia.





En este sentido, el director de Prevención del Delito de la policía municipal, Edmundo Esquivel, explicó que a través de plataformas de redes sociales, de videojuegos o en la modalidad de llamadas aleatorias a teléfonos fijos o móviles con los que cuentan los menores, se están realizando estas las extorsiones de ’llamadas cruzadas’ donde desconocidos obtienen información de menores de edad para engañarlos, en muchos de los casos dicen que son policías y que si no les hacen casos podrían hacerle daño a su familiar, les piden que salgan corriendo y sigan sus indicaciones, ’parece que tienen muy estudiados los casos y las reacciones de los menores’.





’En casa hay que estar alerta, los menores no deben responder llamadas de números o desconocidos, si lo hacen y alguien quiere amenazarlos deben colgar, tratar de ubicar a un familiar, pedir ayuda a un adulto y no salir corriendo de su casa, no deben hacer caso a lo que les digan los desconocidos’.





Esquivel Fuentes apuntó que las llamadas han sido tanto a números fijos de las viviendas como en los celulares de los pequeños por lo que debe existir una supervisión más constante en las familias, donde los padres indiquen a sus hijos e hijas que ante una situación de este tipo busquen ayuda de un adulto y no se dejen engañar.





’Si les vamos a dar a los menores una herramienta tan poderosa como un teléfono móvil, no podemos dejarlos al desamparo, una supervisión constante y saber siempre con quienes platican nuestros menores, con quiénes están jugando y fortalecer siempre el lazo de confianza ya que si llegara a pasar, algo como los casos como estos que los que los enganchan, sepan que puede ser una mentira y antes de salir corriendo verificar que todos estén a salvo’.





Esquivel agregó que si alguna persona es victima de estos delitos puede acudir a la policía municipal y sus grupos especializados de búsqueda de personas quienes los pueden ayudar, y pueden ser activados a través del centro de mando al 55 51167428 al 32.