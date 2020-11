Aumentará valor de Julio Urías y Víctor González en el mercado de Grandes Ligas

+Subirá el valor deportivo e incrementarán los ingresos individuales de cada uno de ellos, coinciden especialistas



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Al ganar la Serie Mundial 2020 con los Dodgers de Los Ángeles, el pasado 27 de octubre, los pítchers mexicanos se convirtieron en los héroes de los fanáticos de una franquicia que rompió con una sequía de 32 años sin coronarse en Grandes Ligas, similar cómo sucedió con Fernando Valenzuela. Aunque sus nombres prácticamente no aparecieron en la venta de souvenirs tras el título conseguido por el equipo angelino, son claro ejemplo beisbolero del American Dram.



El salvamento de Urías y el triunfo de González en el Juego 6 del Clásico de Otoño aumentarán su valor deportivo y económico de cara a la próxima temporada, dependiendo de las ganancias obtenidas por la novena angelina durante la temporada 2020, resume hoy el influyente diario Reforma, tras entrevistar a especialistas en marketing deportivo.



Poco a poco, Urías ha ascendido en todos los sentidos en el mejor beisbol del mundo. Cuando fue firmado en 2012 por la organización de Los Ángeles, el valor del sinaloense se redondeó en 450 mil dólares.



Entre 2016 y 2019, lapso en el que la carrera del zurdo estuvo estancada por lesiones y problemas legales por violencia familiar, el salario del zurdo abarcó los 540 mil 624 dólares.



En la reciente temporada, los ingresos del culichi llegaron al millón de dólares –poco más de 20 millones de pesos– y gracias a su actuación en la Serie Mundial frente a los Rays de Tampa Bay, nuevos números podrían aparecer en su nómina.



«Siempre los éxitos deportivos aumentan o mejoran el valor de los actores y más asumiendo que ambos tuvieron un papel súper importante en la conquista de la Serie Mundial, subirá el valor deportivo y subirán los ingresos individuales de cada uno de ellos’, puntualizó a Cancha –sección deportiva de dicho diario– Francisco San José, catedrático de mercadotecnia deportiva de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac.



Abundó:



«Habría que ver un tema de evaluación, el tema de los contratos que tienen hasta el momento, si representaban alguna marca, pero de que habrá un aumento lo habrá.’



Depende, aclaró, de varios factores: ’el dinero que tenga Dodgers, las mejoras que van a buscar los demás jugadores que fueron campeones, al incremento en ingresos, los patrocinios y eso arrojará el aumento»



Según el sitio Spotrac.com, la fortuna de Urías abarca los 2.3 millones de dólares sin contar las bonificaciones o premios adicionales.



En el caso del nayarita Víctor González la ecuación es más compleja, pues difícilmente podría cotizar más del millón de dólares como su compatriota, además de ser el año de su debut y por el contrato que tienen firmado con la novena angelina se estimaría un valor de 575 mil dólares.



Numeralia de Urías y González



Julio Urías Culiacán, Sinaloa 24 años LHP / #7 Debut en MLB: 5/12/2016 Campeón de Serie Mundial 2020 Valor del contrato actual: 2 millones 300 mil dólares por 1 año



Víctor González Tuxpan, Nayarit 24 años LHP / #81 Debut en MLB: 31/7/2020 Campeón de Serie Mundial 2020 Valor del contrato actual: 575 mil dólares por 1 año (aproximado)



Son el auténtico Sueño Americano. No es casualidad que los dos lanzadores mexicanos fueron el foco de atención en México y algunas de las localidades con más latinos en Estados Unidos tras su victoria en la pasada Serie Mundial.



Si en los años 80 fue el sonorense Fernando Valenzuela, originario de Etchohuaquila, quien abrió la frontera, Julio Urías y Víctor González se han encargado de estrechar aún más el lazo con los hispanos.



La corona que los tricolores obtuvieron con los Dodgers de Los Ángeles representa la realización del sueño americano, generando un éxito de marca en los dos lados de la frontera.



«Desde Fernando Valenzuela no había un deportista nacional tan dominante y lo logrado por los dos mexicanos con los Dodgers puede contribuir a eso’, dijo Francisco San José, catedrático de mercadotecnia deportiva de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac.



Claramente, añadió, ’han pasado beisbolistas muy importantes por Grandes Ligas. Pero no se les ha sabido capitalizar. En el caso de Urías y González podría ser muy bien aprovechado por marcas deportivas mexicanas en Estados Unidos.’



Y concluyó:



«México no es un país que capitalice a los embajadores de marca, y en ese caso, quizá se vea más en Estados Unidos con marcas mexicanas o extranjeras dirigidas a la población hispana.»



(Con información del diario Reforma)