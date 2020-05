Aumentarán desigualdades sociales por la pandemia: expertos en panel de la UAGro

Durante el panel virtual internacional ’Pandemia y Democracia: Incertidumbre e Impactos’ que organizó la Universidad Autónoma de Guerrero, especialistas de América Latina y Europa coincidieron que la pandemia por Covid-19 en el mundo aumentará las desigualdades sociales porque la crisis ha golpeado la economía y los sectores productivos en una gran cantidad de países.



Ayer, la UAGro inauguró el Ciclo de Conferencias Internacionales sobre Covid-19, desde las Ciencias Sociales; las ponencias fueron transmitidas en la página de Facebook del rector, Javier Saldaña Almazán quien fungió como moderador.



En el panel, Saldaña Almazán aseguró que en este momento la población necesita ser escuchada y añadió que la UAGro ’abre un espacio para que los especialistas brinden una perspectiva global de lo que está sucediendo en el mundo’.



’Todo lo que se está viviendo tiene efectos sociales, políticos y económicos; es una situación difícil y hoy más que nunca debemos estar unidos todos los sectores sociales y políticos y enfocar nuestros esfuerzos para apoyar a los sectores en mayor vulnerabilidad’, dijo el rector de la UAGro.



En su ponencia, el politólogo argentino Marcelo Cavarozzi sentenció que en la mayoría de los países latinoamericanos existe una economía destrozada por la caída de la oferta y la demanda, ’principalmente originada de la ruptura de las cadenas productivas causadas por la cuarentena’.



El politólogo argentino sostuvo que para solventar la crisis económica que se agravará en los próximos meses, ’hay que pensar en una iniciativa política de Estado, que tenga racionalidad pero desafortunadamente, en América Latina hay democracias frágiles y por lo tanto hay económicas volátiles que la pandemia vino a evidenciar’.



También, el politólogo de la Universidad del Pacífico de Lima Perú, Alberto Vergara coincidió que la crisis económica no la generó el Covid-19, porque en la mayoría de los países latinoamericanos las democracias no funcionan porque tienen bases muy endebles.



Así mismo, la experta en Sociología de la Universidad de Barcelona, Carolina Plazza Colodroa auguró que las crisis económica y de salud tendrán consecuencias en los sistemas políticos; sin embargo propuso que en estos momentos para los Estados debe ser prioridad atender a la pandemia y no las cuestiones políticas.



’En Portugal ha ocurrido un fenómeno que es difícil ver en América Latina: la oposición se ha sumado a la discusión del Estado y el principal asunto fue discutir cómo iba a afectar los derechos de los ciudadanos en un estado de alarma’



Notimex