Aumento de contagios en ciudad de México, prendió la alerta en Guerrero por cercanía de vacaciones de diciembre

Chilpancingo, Gro. 27 noviembre, 2020.-La ola de contagios de coronavirus que azota a la Ciudad de México que en las últimas 48 horas sumó más de 20,000 contagiados de covid-19, puso en alerta a las autoridades de Guerrero por su cercanía con Acapulco, Taxco y las playas de las 2 costas guerrerenses a 15 días de que inicie el desplazamiento de turistas para pasar las fiestas decembrinas, y para recibir el año nuevo en estas tierras del sur del país.

En la actualización de las estadísticas covid correspondientes a este jueves, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo a los guerrerenses el gobierno del estado ha sido reiterativo en extremar cuidados sanitarios, ’para llegar mejor a la temporada vacacional que es en la segunda quincena de diciembre’.

Recordó que están canceladas todas las actividades que tienen que ver con el festejo a la Virgen de Guadalupe. ’Hoy hubo un anuncio por parte de las autoridades que tienen bajo su responsabilidad las carreteras, en el sentido de que en las casetas de cobro de peaje habrá operativos para orientar a la gente que no están autorizadas las carreteras guadalupanas ni las caravanas con dirección a la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México’.

El gobernador Astudillo anunció que invitará a obispos establecidos en Guerrero y al arzobispo de Acapulco, para que algunos de ellos lo acompañen en la actualización de las estadísticas covid correspondientes a este viernes o en días siguientes, para que transmitan un mensaje a sus feligreses relacionado con la cancelación de las actividades que tienen que ver con temas religiosos.

El titular del Poder Ejecutivo del estado reiteró su llamado a los guerrerenses para que sigan utilizando cubrebocas, apliquen la sana distancia, gel antibacterial y el lavado recurrente de manos con agua y jabón para salvar la navidad y la temporada vacacional de diciembre.

Por su parte el secretario de Salud en el estado Carlos de la Peña Pintos, informó que en las últimas 24 horas en Guerrero se registraron 60 nuevos contagios de covid-19 que se sumaron a los 23,512 casos confirmados acumulados. También se tiene el registro de 2,603 casos sospechosos que están en estudio de laboratorio; 2,458 fallecimientos por contagios de coronavirus; así como 351 casos activos.

El responsable del sector salud en el estado informó que Chilpancingo y Zihuatanejo continúan con una tendencia a la baja en contagios de covid-19, pero que esto no ocurre así en Acapulco en donde la línea de contagios continúa en aumento, tal vez como consecuencia de los últimos fines de semana en los que llegó una cantidad importante de turistas a ese destino de playa.

De la Peña Pintos informó que del 1 al 26 de noviembre en Guerrero se tienen contabilizados 1,386 contagios de covid-19, así como 196 fallecimientos. Dijo que en las últimas 24 horas en la entidad hubo 9 decesos por coronavirus, pero que la mortalidad promedio del virus sigue siendo 7.8 decesos por día.

En los hospitales están internadas 134 personas por contagios de coronavirus, de las cuales 61 están en situación estable de salud; 41 se encuentran graves; y 32 están intubados en situación crítica. La ocupación hospitalaria promedio en la entidad es del 20 por ciento.

El secretario de Salud destacó que Guerrero va bien en el combate de la pandemia, pero que es extremadamente necesario no bajar la guardia y seguir las recomendaciones que indican el uso obligatorio de cubrebocas, la sana distancia, utilizar gel antibacterial y el lavado de manos con agua y jabón para evitar contagios.