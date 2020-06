Aumento de estrés y más gastos en servicios: la otra cara de trabajar desde casa

Anteriormente, profesionistas tales como programadores y creativos optaban por el esquema de trabajo ’Home Office’ (principalmente por la flexibilidad de horario), pero debido a recientes circunstancias, decenas de organizaciones se han visto obligadas a implementar esta modalidad como medida de prevención ante la contingencia.



Si algo es cierto es que el trabajo remoto no es una moda, es una tendencia. Y, aunque conlleva muchos beneficios, también es importante ver la ’otra cara’, es decir, algunos aspectos negativos que como empleadores tenemos que considerar si nos planteamos implementar el trabajo desde casa como una estrategia a largo plazo.



Las investigaciones apuntan que el trabajo desde casa puede causar que los colaboradores de una empresa:



Se desenfoquen de sus actividades laborales y disminuyan su desempeño, pues se ven obligados a compaginar su vida laboral con su vida personal en un mismo espacio y en un mismo tiempo.

Aumenten su nivel de estrés pues no les es posible ’dejar los pendientes de la oficina en la oficina y los de casa en casa’; esta ruptura de pensamiento que se da al cerrar una puerta y desplazarte a otro lugar ha sido inhibida.

Aumenten significativamente los gastos relacionados con comida, servicios de luz, agua y gas, servicios de telefonía y de internet, suplementos de limpieza, entre otros. Aunque es probable que se compense con el ahorro en transporte, preferirían que el gasto fuera el de desplazarse a un lugar de trabajo.

Inviertan en la infraestructura para poder trabajar desde casa, (desde una computadora, una silla, un escritorio, una lámpara, una impresora, etc).

Pierdan la calidez humana y el contacto personal que tanto suman a la cultura laboral de una empresa, a su ambiente de trabajo y al compromiso.



Andrea Vargas, directora de Potentor, una plataforma estratégica de capital humano nos comenta que ’El home office viene para quedarse y como todo lo nuevo, esta modalidad tiene sus pros y contras, pero debemos enfocarnos en cómo sacarle el mejor provecho. Por ejemplo, con la implementación de plataformas de RRHH las empresas pueden migrar de un trabajo por horarios a un esquema de trabajo por objetivos/resultados’.



Por otra parte, existen muchas propuestas para incluir y comprometer a nuestros empleados a pesar de la distancia, siendo una de ellas los ’Portales del empleado’, esa Intranet en donde se pueden compartir noticias, anuncios, cumpleaños y que permite a la empresa y a los colaboradores que estén conectados constantemente.



Por último, aunque no estamos completamente preparados para trabajar desde casa, es importante medir constantemente los resultados y las habilidades que se requieren para trabajar en home office y seguir mejorando nuestro ’expertise’ de esta actividad día a día.



