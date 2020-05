Aumento de tráfico de migrantes por Covid-19, alerta la ONU

Las restricciones migratorias y la profunda crisis económica que ha provocado la propagación generalizada del coronavirus Covid-19, aumentará el tráfico de migrantes y la trata de personas en la región de Centro y Norteamérica en los próximos meses.



Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) pronostica que aunque en el corto plazo es probable que se reduzca la movilidad de las personas; la recuperación desigual en la economía de los países aumentará la migración laboral.



Además, ante el incremento de seguridad y medidas migratorias en las fronteras desde que inició la pandemia, es muy probable que aumente la demanda de opciones para migrar lo que las hará más costosas y riesgosas.



Los habitantes del ’Triangulo Norte’, conformado por los países de El Salvador, Honduras y Guatemala; son especialmente vulnerables al abuso, explotación, trafico en el proceso e migración, advierte el reporte.



Esta tendencia se observó en la última crisis mundial entre 2007 y 2010, cuando las víctimas de trata de algunos países particularmente afectados por altas tasas de desempleo se detectaron cada vez más en otras partes del mundo.



Otro factor que provoca riesgo para los migrantes, son medidas como la que firmó el 22 de abril por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para poner ’pausa’ a la inmigración legal a Estados Unidos durante por lo menos dos meses y con ello ’proteger’ a los trabajadores del país.



Estas restricciones van a tener un impacto significativo en la economía de Centroamérica, toda vez que El Salvador, Guatemala y Honduras dependen, en gran medida, del envío de remesas, advierte la UNDOC.



Su paso por México



Actualmente los traficantes ’facilitan’ 90% de los cruces irregulares entre México y Estados Unidos, frontera en la que se registraron aproximadamente 550,000 aprensiones de migrantes ilegales en 2018.



Muchos de los centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos a través de México se encuentran en situación de riesgo ya sea porque se encuentran en estaciones migratorias dispuestas por el gobierno federal o en su paso por el país o sin recursos para llevar a cabo el trayecto.



’Están los que están detenidos por el Instituto Nacional de Migración pero también están los que se encuentran en situación de riesgo, no tienen recursos, no tienen permiso de trabajo, no tienen nada y están esperando a ver si les dan asilo en Estados Unidos que son todos los que están en el norte, viven por doquier’, afirma Eunice Rendón integrante de Agenda Migrante.



En ese sentido, el organismo internacional hace un llamado para mitigar las consecuencias del Covid-19 en la migración a través de inversiones en la recuperación económica de los países desarrollados y en vías de desarrollo y la creación de rutas para que personas migrantes y refugiadas puedan realizar sus viajes de manera segura y una vez en los países de destino, tengan un estatus regular.



Forbes