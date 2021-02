!Aún creo escuchar por las noches, que llega mi niño!

Quien fuera levantado en compañía de su patrón y otras tres personas en un puesto de tacos en la colonia López Cotilla del municipio tlaquepaquense el pasado 15 de mayo del 2019.

Miguel Ángel Franco de 22 años, era sordomudo y tenía una lesión cerebral, sin embargo, con el fin de ayudar a su familia con los gastos de manutención laboraba en un puesto de tacos, lugar donde fue víctima de desaparición forzada al ser ’levantado’ junto con los comensales y el dueño del puesto, en total 5 personas, de los cuales únicamente se ha localizado a Miguel y a otra mujer.



’Mi hijo era inocente, yo he escuchado que cuando se llevan a alguien inocente, los dejan por ahí tirados y esa era mi esperanza, lo desaparecieron el 15 de mayo de 2019, pero encontré en SEMEFO sólo algunas partes de él en octubre… no me lo han regresado, lo único que quiero es enterrarlo y tener descanso’ Eva Ochoa.



A pesar de contar con una denuncia, los restos no habían sido identificados aunque la fosa clandestina donde se encontraban fue descubierta el 19 de mayo del mismo año; sólo unos días después de la desaparición; pero no fue sino hasta octubre que los mismos familiares en su búsqueda reconocieron la cabeza de Miguel, llevaron las muestras de ADN solicitadas, a la SEMEFO y 4 días después se realizaron las pruebas correspondientes, confirmando la identificación.



Por medio de la A.C. Da Vida a San Pedro Tlaquepaque, David Hernández ha brindado por dos años asesoría jurídica a la señora Eva Ochoa Hernández, quien pasó de ser víctima del crimen organizado en la entidad a víctima de un gobierno indiferente ante la desaparición de su hijo.



’La realidad es que ella es víctima de la delincuencia cuando ’levantan’ a su hijo y ahora víctima del gobierno indiferente a estos temas. Si hubiera algún indicio de investigación, sería entendible, pero no hay nada y tampoco se lo entregan, personalmente le hice la solicitud al secretario de gobierno de que en un acto de humanidad pudieran finalizar el trámite para que la señora tenga un lugar para llorar, pero no hubo respuesta’, señaló David Hernández.



"¡Aún creo escuchar por las noches que llega arrastrando sus pies, mi niño!", con lágrimas en los ojos, la señora Ochoa Hernández solamente pide que las autoridades tengan un poco de humanidad le permitan dar sepultura a los restos de su hijo; ante tanta tramitología, simulaciones y negativas que ha encontrado por parte de las autoridades, es que el día de mañana 02 de febrero (Día de la Candelaria) acudirá acompañada por integrantes de la Asociación Civil Da Vida, a presentar su caso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a fin de que intervenga ante las autoridades estatales y le entreguen lo que queda resguardado en el SEMEFO de su hijo.