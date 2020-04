Aún deben 35 mil millones 7 grandes empresas; entre ellas estaría Grupo Salinas

De los 15 grandes contribuyentes con adeudos millonarios al fisco, siguen sin pagar siete. Se trata de siete grandes empresas mexicanas y extranjeras que no han pagado impuestos por 35 mil millones de pesos. Una de ellas, ’grande, grande, grande’, debe 10 mil millones de pesos.



Algunos analistas como usuarios de redes coinciden en que la de mayor adeudo es Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, aunque las autoridades están impedidas a decir de quién se trata por haber iniciado un proceso en su contra.





Lo anterior fue informado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa celebrada esta mañana en el Palacio Nacional. “Y algunos piensan que es como antes y que no va a pasar nada”.



Pero, advirtió el presidente, ha dado las instrucciones para que se presenten querellas y denuncias, incluso por la vía penal. “Porque no soy encubridor. No puede ser que si hay una deuda de 8 y hasta 10 mil millones de una gran corporación que tiene para pagar, se le encubra. Me convertiría yo en cómplice”.



Señaló que sería incongruente pedirle a la gente que vive al día que se quede en casa, con el riesgo económico que ello implica, mientras que a los grandes empresarios que deben al fisco no se les moleste con nada y gocen de impunidad. “Eso ya se terminó y no es nada personal, es que tenemos que poner orden en el caos”.



Sobre la gran empresa que debe 10 mil millones al fisco, señaló que de todo ese monto, al menos hay 1 mil 500 millones “que claramente se pueden tipificar como fraude fiscal, por eso la vía penal. Ya está todo, ya se están formando los expedientes”.