Aun miden sus fuerzas en el Senado

+Responde IPN por violencia de genero

+’Un Dia sin Nosotras’ fue muy positiva



El dictamen sobre la regulación del outsourcing, ya quedo listo en el Senado Mexicano, y no afecta a los trabajadores mexicanos, señaló Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM y presidente del Congreso del Trabajo, quien enfatizo que lograron quitarle algunas cositas y que esas se notaran en el dictamen final .



Pero hay quienes afirman que el acuerdo para regular el outsourcing se fracturó en el Senado, donde el morenista y presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, expresó su desacuerdo con la nueva redacción del dictamen, al señalar que se vuelve a caer en el subcontratación ilegal.

Gómez Urrutia descalificó la redacción del dictamen circulado por el que se hace solidarias a las empresas contratantes de outsourcing. ’Lo que estamos viendo con la Junta de Coordinación Política en reunión con los demás coordinadores parlamentarios, lo que estamos diciendo es que este dictamen solo lo pueden modificar las comisiones del Trabajo y Estudios Legislativos Segunda, conjuntamente, o el pleno del Senado porque nadie más lo puede cambiar’.

Dijo que no se sabe si las comisiones vayan a avalar dichos cambios, porque algunas propuestas de modificación al dictamen votado el año pasado lo que buscan es legalizar el outsourcing ilegal.

’Para que puedan seguir operando, pero ahora ya bajo el amparo de la ley. Están peor que la anterior y hay que tener mucho cuidado. El acuerdo no fue un compromiso tajante, fueron propuestas que se dieron por escrito de cada grupo ¿y por qué no de los dirigentes sindicales? No tengo diferencias con el senador Monreal, pero tenemos que coordinarnos’.

Consideró que el tema se podría discutir la próxima semana, pero se inclinó a favor de que el dictamen original se lleve al pleno y ahí se hagan los ajustes necesarios.

Gómez Urrutia recordó que inclusive en Cámara de Diputados se aprobó eliminar por completo y hay otra propuesta de la morenista Norma Pïña, ’entonces yo tengo que recoger las opiniones de todos, entonces estamos equilibrando la eliminación total o la regulación, control, certificación’.

El legislador afirmó que no hubo acuerdos totales en la mesa de alto nivel, sino propuestas por escrito que se decidió turnar a las comisiones.

En ese sentido, el coordinador morenista Ricardo Monreal afirmó que el Senado no le va a dar ’atole con el dedo a nadie’ ni a traicionar a los empresarios y si bien no hay unanimidad en su grupo parlamentario, ’está todo bajo control, el Congreso es tan plural que hay opiniones distintas, pero nosotros vamos a cumplir nuestra palabra’.

’No, no ,no. Vamos a cumplir nuestra la palabra porque sería una falta de respeto tomarles el pelo o haberles invitado a participar en una mesa de alto nivel y finalmente quede igual, sería gatopardismo’, afirmó Monreal.

Coincidió en que no hay prisa y hay que dar los ritmos convenientes, ’y lo que puedo decir es que el grupo mayoritario va a sostener su palaba y la va a honrar, no varía nuestra posición, simplemente daremos paso a la inquietud natural de legisladores que han cambiado o variado su posición personal….

IPN DA RESPUESTA A LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) está comprometido en la lucha y erradicación de todo tipo de prácticas y conductas que estén vinculadas con la violencia de género y por ello ha realizado lo jurídicamente necesario para que la comunidad politécnica, especialmente las mujeres, denuncien los casos de acoso y hostigamiento de los que han sido objeto en detrimento de su integridad física, emocional y psicológica.

En sus espacios, el Politécnico tiene registradas mil 533 denuncias de su comunidad, de las cuales 368 son formales y mil 185 en ’tendederos’ colocados en diversas unidades académicas de los niveles medio superior y superior, algunas de las cuales están dirigidas hacia una misma persona.

Para atender las denuncias se estableció un grupo interno, coordinado por la Secretaría General, en el que participan la Defensoría de los Derechos Politécnicos y la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, que operan como las primeras instancias de recepción de dichas denuncias, para su canalización hacia la Oficina del Abogado General, la cual formaliza jurídicamente las acusaciones.

Cabe destacar que a esta fecha la Oficina del Abogado General ha atendido 522 casos, de los cuales 56 han sido dictaminados como cese y están en proceso en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 11 fueron cesados por la institución; cuatro con sanciones menores; 47 resultaron improcedentes por diversas razones y 404 están actualmente en proceso de dictaminación.

Asimismo, el IPN ha puesto a disposición de su comunidad el Violentómetro y el Acosómetro, materiales gráficos y didácticos, en forma de regla, que consisten en medir e identificar, las diferentes conductas de violencia de género; así como el Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género y la Plataforma Electrónica de Denuncia Segura, que garantiza confidencialidad y secrecía al denunciante. Todos estos mecanismos pueden consultarse en la página institucional www.ipn.mx.....

UN DÍA SIN NOSOTRAS VISIBILIZÓ LA VIOLENCIA POR LA DESIGUALDAD ESTRUCTURAL

La idea ha sido evidenciar que las mexicanas desaparecerían el pasado 9 de marzo, como sucede a tantas en ’nuestro país por la criminalización machista; esas madres que ya no vuelven a ver a sus hijas, a las profesionales, a las artesanas y las niñas’.



Al participar la mesa redonda ¿Por qué paramos el 9 de marzo? como parte de la Jornada de Prevención de la violencia contra las mujeres, efectuada en la Plaza Roja de dicha sede, aseguró que la intención fue que después de que se escucharan las voces femeninas clamando y exigiendo justicia, se diera voz a aquellas que ya no la tienen.

Esas actividades históricas –del domingo 8 y el lunes 9 de marzo– sirven para destacar todo el machismo manifiesto en ideologías, lenguajes, prejuicios, frases cotidianas, canciones y chistes que construyen un caldo de cultivo para que el enojo, la frustración y la ira de hombres violentos las desplieguen contra mujeres y niñas.

Magaña Hernández recordó que el Día Internacional de la Mujer surgió en 1910 con una propuesta, aunque la Organización de las Naciones Unidas lo instituyó hasta el 8 de marzo de 1975, año en el que un grupo de feministas islandesas realizó el primer paro para luchar por la igualdad de condiciones laborales entre géneros.

La licenciada Rocío Guadalupe Padilla Saucedo, titular de la Unidad de Género y Diversidad Sexual (UGEDIS), refirió que maestras, administrativas y alumnas de la Unidad Azcapotzalco se unieron al paro nacional para visibilizar la problemática y empezar a generar, no sólo políticas públicas, sino cambios en las instituciones; hablar de feminismo y perspectiva de género no es tener una guerra de mujeres contra hombres, sino trabajar conjuntamente para crear espacios igualitarios, sin discriminación y donde todos puedan convivir sin violencia, recalcó.

’También es para indicar que aquí estamos y –como expresábamos en la marcha del día 8, convocada por el colectivo feminista Las brujas del mar– no somos una ni somos cien, somos muchas mujeres y muchos hombres comprometidos para no seguir reproduciendo conductas violentas, que es lo que se ha visto en esta dominación de poder que marca este sistema patriarcal’.

Además busca decir que la UAM atiende esta problemática, por lo que esta semana se realizarán actividades lúdicas en espacios abiertos.

La doctora María García Castro, profesora del Departamento de Sociología, dijo que después del 8 y 9 de marzo las cosas ya no son iguales; hay un antes y un después, no sólo en la UAM, sino en todo el país y probablemente en todo el globo terráqueo.

Al contar con la UGEDIS en esta Unidad, las maestras prepararon este foro con la finalidad de reflexionar sobre la marcha nacional de #Un día sin mujeres y el paro del día 9 de marzo con el fin de no se queden como días aislados, sino que haya cambiado ’nuestra percepción y disposición, y llevemos a cabo acciones distintas para mejorar nuestras relaciones entre los géneros’.

García Castro acotó que sería una mala interpretación referir que lo que se persigue con estas dos fechas es generar una guerra entre varones y mujeres, pues se trata de una propuesta de articulación en beneficio de todos.

La intención ’es enriquecernos y asegurarnos de que podemos tener una vida mucho mejor si nos escuchamos, si dialogamos y si nos hacemos cargo de que cualquier persona tiene tanto derecho como nosotros a hacer uso de todos sus derechos constitucionalmente garantizados’.

En la plática ¿Todo es violencia? Aprende a distinguirla, la doctora Lilia Granillo Vázquez, académica del Departamento de Humanidades, conminó a las mujeres a valorarse e identificar aquellas situaciones en las que pueden ser violentadas, tanto por ellos, como por ellas.

En la Sala Audiovisual B-004 de la Unidad Azcapotzalco entregó material de apoyo que contiene la Pirámide Violencia de Género, donde pueden detectarse las formas sutiles, invisibles y explícitas de ser violentadas.

Un Violentómetro #CeroToleranciaALaViolencia alerta a la mujer a tener cuidado, reaccionar o pedir apoyo antes de ser violentada, abusada sexualmente y hasta asesinada, como ha ocurrido a miles en el país…..

([email protected])