Aún que no hay un ganador en la elección presidencial en EU, la economía en México no ha sufrido alteraciones: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MIERCOLES, 04, NOVIEMBRE, 2020, 12:05 hrs.

El presidente de México, Andrés Manuel Lòpez Obrador dijo en su conferencia de prensa, aún que no hay todavía un ganador en la elección presidencial en Estados Unidos en la contienda entre Joe Biden y Donald Trump es cerrada, destacó que la economía de México no ha sufrido alteraciones.



El Mandatario destacó que en el marco de la contienda electoral estadunidense, el peso se mantiene por debajo de las 22 unidades frente al dólar.



El Ejecutivo federal señaló que ’no hay en el caso de nuestra economía ninguna alteración, tengo entendido que nuestro peso no se ha depreciado, en promedio está en 21.15’, comentó, luego de haber resaltado que el país avanza en su recuperación económica en medio de la pandemia de Covid-19.



Al ser cuestionado sobre el proceso electoral en EU, el Presidente reiteró que si bien es una elección cerrada, por el momento no dará una opinión al respecto hasta que la autoridad de esa nación no dé al ganador.



Deseó además que el clima electoral transcurra como hasta ahora, por lo que llamó a esperar a que se cuenten con los resultados, mismos que podrían tardar varios días en confirmarse.



’Es una elección cerrada, no podemos dar ninguna opinión, sólo desear que las cosas en EU sigan transcurriendo como hasta ahora, que está llevándose a cabo el conteo de los votos’.



Al momento, de acuerdo con la agencia AP, el candidato demócrata, Joe Biden, cuenta con 238 votos electorales, de los 270 para ganar la elección; en tanto, el republicano y actual mandatario, Donald Trump, tiene 213.



Cabe destacar que los resultados pueden tardar incluso varios días debido al conteo de los votos por correo, los cuales necesitan un proceso para ser contados y validados en varios estados.



NO TENEMOS DIFERENCIAS CON EMPRESARIOS



El Mandatario aseguró que su gobierno y el sector empresarial están trabajando de manera coordinada por el bien de México, por lo que ’no hay diferencias, no hay pleitos, para decirlo con más claridad’.



EL Presidente después de presentar la estrategia del Buen Fin, señaló ’estamos trabajando de manera coordinada todas las dependencias con los representantes del sector empresarial, nos da mucho gusto que estamos juntos de nuevo, no hay diferencias, no hay pleitos para decirlo con más claridad.



Estamos trabajando unidos el sector público y el sector privado por el bien de México’, dijo.



Estuvieron presentes Francisco Cervantes de Concamin; José Manuel López Campos de Concanaco; Luis Niño de Rivera de la Asociación de Bancos de México, y Vicente Yáñez de la Asociacion Nacional De Tiendas De Autoservicio y Departamentales.



El jefe del Ejecutivo dijo,’nos da muchísimo gusto estar en compañía con los representantes del sector privado, hemos estado trabajando de común acuerdo en todo lo que beneficia al país, al pueblo, todo lo que ayuda a mejorar la economía de Mexico’, puntualizó.



Al concluir la conferencia el Presidente se dio tiempo de platicar unos minutos con los dirigentes empresariales dentro del Salón Tesorería.



PROFECO MULTARA A TIENDAS QUE INCUMPLAN EN EL BUEN FIN



El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, advirtió en conferencia de prensa matutina que habrá multas para aquellos negocios que incumplan con sus propias promociones y descuentos del Buen Fin, el cual se llevará a cabo del 9 al 12 de noviembre.



El titular de Profeco, recordó a los consumidores que pueden consultar el comportamiento de las plataformas para conocer qué tiendas tienen más quejas y cómo se han resuelto.



"En la página de Profeco tenemos un reporte de cuál es el comportamiento de todas las plataformas.



Puedes revisar cuáles tienen más quejas y en qué porcentaje las resuelven", dijo.



De acuerdo con el titular de la Profeco, Alibaba es "la única que no podemos evaluar y no recomendamos", ya que "no reconoce la jurisdicción de México y sigue vendiendo en dólares".



Sheffield mencionó que, para esta edición del Buen Fin, habrá mil funcionarios más de la Profeco dentro de los establecimientos, así como el aumento de las asesorías a través de Concilianet, el módulo en línea para dar solución a controversias entre consumidores y negocios.



Mil funcionarios de Profeco en más tiendas, aumentar asesorías a través de concilianet.



Es un operativo más ambicioso que sabemos que va a funcionar y el año pasado funcionó.



"Vamos a proceder con multas, en primera instancia que se corrijan en sitio, al momento, ha habido muy buena respuesta y este año no será la excepción".