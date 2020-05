Aunmeta movilidad en el Valle de Teotihuacán y con ello los contagios de Covid-19

San Martín de las Pirámides, Méx., a 18 de Mayo.- Durante este fin de semana se incremento la movilidad en los municipios de Teotihuacán, Otumba y Acolman de acuerdo con los datos de la Dirección General de Gobierno Región Otumba.



En entrevista Gustavo García Lagunes, Director General de Gobierno Región Otumba, explico que esta dependencia estatal lleva un seguimiento puntual de la movilidad en el transporte público, privado y el desplazamiento ciudadano.



’De acuerdo con los resultados del seguimiento, durante este fin de semana la movilidad se incremento hasta en un 70 por ciento y supero los porcentajes de entre 60 y 65 por ciento que se venían manejando’.



Lo anterior dijo, se puede deber a la desinformación entre la población por la publicación de la lista de los 324 Municipios de la Esperanza donde ya se reactivo la economía local y aclaró que ninguno de estos municipios esta en la región Otumba, ni en el estado de México.



Hasta el corte de este lunes 18 de mayo en la región Otumba hay 104 casos confirmados y 219 sospechosos, con una taza de mortalidad del 13. 46 por ciento, ’lo que permite afirmar que el numero casos va en aumento y es necesario reforzar las medidas de prevención para contener la propagación de COVID-19’, aseguró el funcionario estatal.

Trabajo coordinado con alcaldes

García Linares, destacó que en la región Otumba existe una excelente coordinación y comunicación con los 10 alcaldes de los municipios y se mantiene el objetivo de entregar buenos resultados y reducir en el máximo la taza de mortalidad.



En referencia a la nota publicada por algunos medios de comunicación que señalaba que se reanudaría la actividad económica en este municipio, señalo que lo único que de manera paulatina regresa a la normalidad son las actividades del ayuntamiento.



Detalló que el paso viernes sostuvo una reunión con los alcaldes donde se les informo que ningún municipio del estado de México y de la región esta en condiciones de una reapertura económica, social o escolar.



Por dos criterios, ocho de los 10 municipios presentan casos confirmados y sospechosos, dos municipios, Nopaltepec y Papalotla, presentan un solo caso, no obstante al tener vecindad con municipios con casos sospechosos y confirmados hace necesario mantener en rojo el semáforo para reapertura comercial.



Finalmente, dijo que aleatoriamente se lucha también con el virus de la ignorancia y aún el día de hoy hay personas que no creen en la pandemia y no acatan las medidas de restricción.