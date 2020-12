Aunque pervive machismo, halagüeño futuro de Liga Mx femenil

+Tres mexicanas han saltado a Europa



+Claves para fichar más futbolistas al exterior



+Necesita, por ejemplo, crecer su nivel de juego



+Urge mejorar, para atraer el interés de clubes extranjeros que se decante en fichajes



+Tigres y Pachuca ejemplos a seguir entre los 18 equipos



+Tuzas contratan a destacada entrenadora española



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Costó décadas a los varones. Pero las mujeres han conquistado en sólo tres años –y pese a que perviven prejuicios machistas— un acariciado anhelo: exportación de jugadoras de Liga Mx femenil. Incluso a Europa. Faltan apoyos y mejores salarios –porque rondan los tres mil 500 pesos mensuales que contrastan con los 30 mil de un puñado de ellas–. Reflejo que, pese a todo prejuicio mora-machistal, algo se hace bien en la Federación Mexicana de Futbol.



Y donde Pachuca y Tigres son dos emblemáticos ejemplos a seguir. Incluso Las Tuzas contrataron a una reconocida entrenadora española para que se haga cargo del banquillo del equipo.



De acuerdo a datos de embajadorasaztecas.org, México cuenta con cerca de 20 representantes jugando en el extranjero. Entre ellas, Cecilia Santiago, Rubí Soto y Estefanía Fuentes son las únicas que antes de partir tuvieron un paso por la Liga MX femenil, creada en 2017.



Aunque las futbolistas juveniles cuentan con un nivel formativo que les ha permitido posicionarse entre las mejores del mundo en las categorías inferiores, aspectos como el físico, la velocidad y nivel de juego aún son temas pendientes para que puedan ser más atractivas, deportivamente, a las ligas internacionales.



’Una de las cosas principales que miran los clubes de Europa es el tema del biotipo, el físico y características como velocidad, potencia y fuerza’, puntualizó Edgar Merino, director de la agencia de representación Solo racks y agente de Rubí Soto, que en verano se convirtió en la primera venta del futbol mexicano al extranjero.



Muchas veces, agregó, el futbol en Latinoamérica, ’hablo en general de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, carece de ritmo de juego, se juega muy lento.’



En 2019, la Liga MX realizó su primera transferencia al extranjero cuando el PSV femenino (Países Bajos) contrató a la guardameta Cecilia Santiago, quien jugaba para el club América.



Con ese fichaje, México se posicionó como número 64 en exportación de jugadoras al extranjero, detrás de otras federaciones de Concacaf: Estados Unidos (147), Canadá (10), Panamá (6), Costa Rica (2) y Puerto Rico (2), y a la par con Guatemala, Jamaica y Surinam con una futbolista cada uno. La FIFA cuenta con 211 países miembros.



En 2020, México realizó dos exportaciones más con el fichaje de Rubí Soto, de Chivas, al Villarreal (España) y Estefanía Fuentes, del América, al Sassuolo (Italia).



Sin embargo, en comparación con los países de Sudamérica (Conmebol), México aún está muy atrás.



Merino analizó que aún falta una serie de condiciones para que la liga local se vuelva más atractiva hacia el exterior, como la apertura a las jugadoras extranjeras para incrementar el nivel. Aunque esta es una medida que su directora, Mariana Gutiérrez, ha indicado que se integrará en el corto o mediano plazo, pues la liga tiene que ’estar lista para recibirlas’.



No obstante, los avances son palpables, ya que a partir del 2019 la liga permitió integrar a las jugadoras mexicoamericanas al certamen.



Justo ese año, siete equipos mexicanos estuvieron involucrados en la transferencia de un total de 19 jugadoras de ligas extranjeras con nacionalidad mexicana.



Dos ejemplos



En este escenario hay dos caos emblemáticos: Tigres –campeón en tres de los seis torneos– y Pachuca. Ambos clubes son referentes para la mayoría de los 16 equipos restantes.



’El deseo de trascender y la fortaleza mental fueron los aspectos clave para que Tigres lograra vencer a Monterrey en la final del torneo Guardianes 2020 y se convirtiera en el equipo más ganador de la Liga Mx femenil, con tres títulos’, aseguró el entrenador del conjunto felino, Roberto Medina.



Además, reconoció que aún hace falta más apoyo para el futbol mexicano de mujeres.



Las felinas obtuvieron el pasado lunes su tercer título, el primero en su cancha, el estadio Universitario, tras superar a Rayadas en una tanda de penales, luego de que éstas rescataran el empate (1-1) en el marcador global en el último minuto del partido de vuelta de la final, y sobreponerse a diversos errores arbitrales en ambos duelos de la serie.



Para Medina, el éxito de su equipo, que además fue superlíder en la fase regular del torneo, con 46 puntos, se debe ’al gran entusiasmo y el enorme deseo de cada una de mis jugadoras de trascender, de ser triunfadoras y poner siempre su granito de arena en beneficio del equipo, así como de trabajar día a día con determinación y muchas ganas de cada vez ser mejores.’



También hay que destacar, elogió, ’la fortaleza mental del plantel; sinceramente yo les genero una presión muy fuerte en los entrenamientos, soy muy exigente con ellas, obviamente buscando explotar sus mejores cualidades.’



Las chicas, abundó, ’han sido muy abiertas y receptivas a tratar de superarse individualmente, lo cual nos ha ayudado mucho para la competencia externa. Incluso hoy en día nos sirvió para quitarnos la espinita que teníamos clavada tras perder ante Rayadas en la final del Apertura 2019.’



El timonel felino admitió que le causó un poco de molestia que sus dirigidas permitieran que el rival consiguiera el empate (1-1) en el marcador global en los últimos minutos del partido de ida, por lo que consideró que aún hay puntos que se deben pulir en cuanto al funcionamiento del equipo.



Detalló:



’Siempre soy muy autoexigente, y sí he detectado que tenemos un área de mejora en la eficacia en la definición, lo cual nos pudo haber dado la tranquilidad de finiquitar mejor la serie. Entiendo que en estas instancias a veces es más complicado, creo que nos faltó un poco de contundencia para mantener la ventaja en el marcador en los últimos minutos, pero siempre confié en mi equipo.’



Reconoció, entrevistado por el diario La Jornada, que sabe que ’tienen el carácter para sobreponerse a cualquier adversidad y en la final lo demostraron una vez más.’



Por otro lado, Medina aceptó que pese al crecimiento que ha tenido la liga femenil mexicana en los años recientes, aún hace falta más apoyo de los clubes.



’Cada vez los planteles están mejor preparados, hay que reconocer que el nivel ya no es el mismo que cuando empezó el torneo. Creo que cada institución hace lo que puede; lo importante es seguir avanzando’,



Aunque, aclaró, ’todavía hace falta esa búsqueda de más talentos y, por supuesto, esa exigencia individual y hacia los clubes en todos sentidos para que se siga logrando ese crecimiento. ’



Reflexionó sobre el hecho de que Tigres y Monterrey sean los constantes protagonistas de las finales femeniles habla del interés de ambas instituciones por respaldar a sus equipos de mujeres, y de que todo el tiempo están buscando mejoras.



’También significa que tienen un grado de exigencia muy alto, pues siempre quieren ver a sus equipos coronarse campeones.’



Sobre los otros clubes del torneo femenil, destacó que ’cada uno, dentro de sus posibilidades, está haciendo un gran esfuerzo. La realidad es que ha habido una mejora notable en la competencia, que cada día es más difícil, pues las niñas de todos los equipos están preparándose mejor en la parte física, técnica, en el conocimiento de juego, lo cual, poco a poco, ha ido logrando que el nivel competitivo de la liga sea mayor.’



Puntualizó que ’si lo vemos durante estos tres años que ha durado el certamen, los resultados cada vez son más apretados, y ya es muy difícil ver goleadas, los equipos aprovechan mejor su condición de local. Me parece que en el futuro cercano se vislumbra un torneo muy competitivo, con un buen nivel y que va ser muy benéfico incluso para las selecciones nacionales.



Por último, confió en que la actual crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus no afectará el desarrollo del balompié femenil el próximo año.



Hasta el momento no hemos hablado del tema aquí en el equipo, pero espero que no sea un asunto que nos perjudique. Sé que es una situación delicada, pero ojalá también podamos salir delante de esta adversidad, expresó.



Rapidito un título



Tras hacer la presentación en videoconferencia de María Antonia Is Piñera como nueva entrenadora de las Tuzas de Pachuca, Armando Patiño, presidente del club, apremió sonriente:



’No es por poner presión a Toña, pero yo sí busco el campeonato luego, luego’.



De paso, el directivo felicitó a las Tigrillas de la Universidad Autónoma de Nuevo León por el título logrado el lunes.



Eva Espejo, quien llevó las riendas del equipo tuzo de mujeres desde que la Federación Mexicana de Futbol comenzó los torneos femeniles en 2017, ahora será la directora deportiva y se encargó de presentar a Toña Is, nacida en Oviedo, España, de larga y exitosa trayectoria en el balompié ibérico.



Is se declaró contenta y muy entusiasmada, así como gratamente sorprendida por las instalaciones del club hidalguense y por la disposición de los directivos de brindarle todas las herramientas, mientras ella prometió trabajar fuertemente para conseguir el éxito.



’Siempre he dicho que tomaría un proyecto que me llene, cumpla con mis expectativas y apueste mucho por el futbol femenil. Al final es lo que importa, que la apuesta sea verdadera… Están poniendo las herramientas necesarias a nuestra disposición para que llegue al mejor puerto’, elogió.



Es, puntualizó, ’una persona muy humilde y sigo trabajando para ser mejor. Quiero hacer crecer a las niñas y abrir puertas a otras, que lo tenemos complicado. También queremos que cada vez haya más directoras técnicas dirigiendo», expuso ayer en rueda de prensa virtual.



Antonia fue en 2015 la primera mujer seleccionadora de España y en 2018 ganó el Mundial femenil Sub-17. En 2019 estuvo entre las nominadas por FIFA al premio The Best, y ahora se convierte en la primera estratega extranjera en dirigir en la Liga Mx femenil.



’Está claro que el futbol femenil en México está creciendo a pasos agigantados; no se puede subestimar a ningún rival, y aunque la percepción es que la liga española está un peldaño arriba, no es así, pues están al mismo nivel, quitando a uno o dos equipos, como el Barcelona’, explicó la estratega de 54 años.



’Estoy feliz de estar aquí, me siento como en mi casa. Todos han sido muy cercanos conmigo, no tengo palabras para este club, en el que ya estoy inmersa’, dijo Is.



Agradeció especialmente a Espejo por haberla contactado.



’Vamos a viajar juntas hacia el éxito’, apuntó la también madre de la guardameta Paula Suárez.



Agregó que tienen un plantel prácticamente formado.



’Se hablará de posibles incorporaciones, pero ahorita no. Tiempo al tiempo, (aunque) ya tengo muchas ganas de jugar. Eva irá viendo las necesidades del equipo y valorará lo que sea mejor’, expresó.



Espejo puntualizó que las metas de Pachuca en la rama de mujeres son ambiciosas, y ahora, desde su nuevo cargo trabajará para cristalizarlas.



’Hay muchos retos, como la formación de jugadoras y manejar líneas comerciales independientes’, indicó.



Hasta que algo se hace relativamente bien en el futbol mexicano…



(Con información de los diario El Economista y La Jornada)