Ausencia de casos de covid-19 en Texcoco

En Texcoco, no se han presentado casos de COVID-19, afirmó la Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón Venegas, quien hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse llevar por rumores no fundamentados, y solo consultar las vías oficiales de información.



Con el objetivo de realizar esfuerzos coordinados en relación al tema del COVID-19, "la alcaldesa sostuvo que: Me reuní con directivos y autoridades de hospitales y clínicas de salud pública del municipio y personal de la Jurisdicción Sanitaria Región Texcoco, área encargada de atender casos de sospecha por sintomatología respiratoria. Acordamos crear mesas de trabajo para atender situaciones ante la contingencia que se presenta y continuar atendiendo situaciones de salud en la región".



Resaltó: "Agradezco su presencia a todos los que acudieron a la reunión:

- Dr. Oscar Meza Lopez, Director del Hospital Regional Texcoco ISSEMYM

- En representación del Dr. Pedro Luis Vargas Gutiérrez, Director del Hospital General de la zona 197 IMSS, el Subdirector Dr. Juan Manuel Isusi Alcazar

- Dr. Alejandro Quijas Quiroz; Director del Hospital Regional "Guadalupe Victoria, - Dr. Manuel Soriano Cruz; Director de la clínica del ISSSTE Texcoco

- Epidemiólogo Ángel Enrique Monroy Cosio; Jurisdicción Sanitaria Región Texcoco ISEM, - Dra. Ana Oliva Guerra Delgado; Jefa de la Jurisdicción Sanitaria Región Texcoco ISEM, - Dr. Santiago Hurtado Arévalo

Director del hospital municipal de Chiconcuac ISEM, - C. Miriam Beltran Castro

Administradora del hospital municipal de Chiconcuac ISEM. Así como compañeros del Ayuntamiento de Texcoco.



Previamente, desde muy temprano la Dirección Médica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, realizó un recorrido por los hospitales del municipio, para sin detectar ningún caso de coronavirus.



El director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Texcoco, Carlos Hernández Mata, señaló que se reunieron con el Doctor Gabriel Saavedra, jefe del Servicio Médico del Hospital General de Zona 197 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien aseguró que por el momento no existen casos registrados de COVID-19 en el municipio.



Por su parte el Doctor Oscar Meza López, director del Hospital de Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios ISSEMyM en Texcoco, descartó que en este hospital se hayan presentado casos de COVID-19.



Hernández Mata, señaló que se tiene el contacto permanente con las autoridades de salud de la zona, así como con hospitales públicos y particulares del municipio, quienes tienen la responsabilidad de reportar de manera inmediata cualquier caso que se llegara a presentar.



Ante ello, la Presidenta Municipal llamó a la ciudadanía a mantener la calma, y no dejarse llevar por rumores en redes sociales y otros medios, ’la mejor manera de prevenir contagios de COVID-19, es la higiene personal y en casa, el resguardo en sus domicilios, mantener la sana distancia’, afirmo.