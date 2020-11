Ausencia de creatividad

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)



Cuando se impuso el consenso de Washington, no fueron pocos los opositores que vociferaron defendiendo el nacionalismo, el valor de las fronteras, la historia, las tradiciones y en suma la cultura propia. Los argumentos en pro y en contra de las consecuencias del TLC, siguen ahí y debo admitir que me sorprendí por la feroz defensa de la renovación de este convenio comercial por parte de quienes fueron miembros del partido comunista y porristas de las posturas nacionalistas; pero así es la vida, lo único innegable es que pesan más los intereses que las convicciones.



Otra premisa que aprendí de labios de mi abuela es aquella de ’no hay nada nuevo bajo el sol’, lo cual cobra vigencia en los argumentos justificativos del abandono de zócalo por parte de un vigoroso movimiento ciudadano, cuyo objetivo fue siempre ’NO a López’. Nos metieron caballos de Troya, de pronto descubrimos hasta criminales –defraudadores, vendedores de droga, porros, rateros- cuya única finalidad ha sido dividirnos y descalificarnos, para dejar libre la plancha de zócalo antes el 30 de noviembre; fueron algunos de los argumentos esgrimidos a una masa que incluye personas de toda la república, indígenas rarámuris, mujeres, jóvenes y niños que creían estar ganando. ¿Conoce en la historia este tipo de estrategias ocurridas en el planeta después de la antigua Grecia? ¿Sabe que fue lo que derrotó el movimiento de personas de color dirigidas por Malcom X?



Tan fueron derrotados este tipo de movimientos en los Estados Unidos, que con todo y la muerte de muchos líderes en distintas décadas –entre ellos Martin Luther King- hoy mismo un número considerables de estadounidenses siguen reclamando la igualdad, el respeto a los derechos civiles y la demanda de justicia –cuyos linderos con la venganza a veces no son muy claros- que supone palizas a los cuerpos policíacos generalizando el calificativo de la maldad de estos.



La estrategia, tipo Troya, supone en sí misma un cúmulo de emociones, algunas tan perversas, que derivan en: ambición sin límites, anhelo de poder enfermizo, engaño, exceso de violencia contra el vencido a quien en ocasiones se encarcela o asesina y por supuesto traición. ¿Cuántos caballos de Troya se usaron en la UNAM, a partir de que asumió la presidencia el Lic. Gustavo Díaz Ordaz? ¿Conoce alguno de los ’soldados’ ocultos en ese caballo que aun hoy siguen siendo personajes centrales que medran en la política de México? Los que aceitaron los movimientos estudiantiles de os años 60 en México, ¿estaban conscientes del peso de la intervención de la CIA?



La CIA, la DEA y muchos otros organismos norteamericanos, ha sido parte constante de la relación bilateral que desde que somos nación, hemos vivido. ¿El actual presidente de México sabe de esto? ¿Conoce a fondo el tema su secretario de relaciones exteriores? Cuantos de los ciudadanos mexico-americanos de: Frena, Si por México y un sin fin de organizaciones empresariales, filantrópicas, culturales y otros muchos etcéteras, ¿están conscientes de la influencia de ellos para con nuestra patria? Difícilmente podemos dar una respuesta contundente, pero si quiero resaltar la opinión, en diálogo sobre el tema, de un destacado jurisconsulto –Manuel Obregón- quien señala que todos los gobernantes , como humanos que son, realizan actos buenos y malos, y luego de una exhaustiva lista de 50 tópicos[1] en los que califica si en lo que llevamos del actual régimen en México, hay avances el lamentable resultado es un No rotundo a todas las preguntas. El altísimo costo de redes y publicidad encaminada a reforzar la imagen de AMLO, ¿han servido a los mexicanos a algo más que informarle la suposición de mantener su alto porcentaje de aceptación?



Por lo pronto entre la embestida de los economistas contra los licenciados en derecho, la campaña constante de desprestigios a los políticos a nivel global y el impecable aprendizaje de muchos de los gobernantes del siglo XXI del valor de las expresiones masivas, nos lleva a una sucesión global de dirigentes populistas, quienes, dependiendo de su habilidad, se perpetúan en el poder o van del poder a la cárcel y a la inversa ¿Cuántos caballos de Troya se usaron para derrotar a Evo morales? ¿De qué origen fueron los que propiciaron el arribo de uno de sus colaboradores de manera democrática en la pasada elección? Y Así podemos seguir la pista en Perú donde el legislativo destituyó al presidente electo, pero sus seguidores, vociferan en contra de quien le relevó; o en los Estados Unidos de Norteamérica, donde los recursos públicos que debieran invertirse en salud o empleos son usados para patrocinar el viaje mundial de uno de los cercanos al comerciante convertido en político, para convencer a quienes han reconocido el triunfo de su opositor de que la elección fue fraudulenta.



Mientras la supuesta conspiración y el sospechosísmo aumenta frente a una población creciente con satisfactores cada vez menos suficientes y enfermedades incontrolables el enojo se universaliza frente a dirigentes carentes de creatividad ya no digamos para resolver problemas, ni siquiera para para mantener sus triunfos ¿es mucho o poco, una semana de dirigencia del presidente de Perú? o sumar logros con sus oponentes, a los que siguen venciendo como enemigos, infiltrándoles modernos caballos de Troya. ¿Eso es creatividad?

[1] ¿Vendió el avión; Hay mejor educación; sistema de salud; investigación científica; cultura? ¿Tenemos menos pobres; bajó la inflación; sacó el ejército de las calles? ¿vive sin lujos; está usando energías limpias; ¿acabó con las mafias, el crimen organizado, el narco trafico? …. Uufff, son 50