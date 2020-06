Austeridad y burocracia

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la extinción de 318 fideicomisos y otros tantos institutos e instituciones creadas en gobiernos anteriores con el objeto de dar un manejo discrecional al presupuesto público y desviar ampliar partidas hacia grupos facciosos, familiares o amigos, sin beneficiar realmente a quienes era el objeto social.

Todos esos recursos públicos los atraerá la secretaría de Hacienda que entregará de manera directa los apoyos a los interesados, sin intermediarios, pero de ninguna manera se dejará de apoyar ni a niños con discapacidad, ni a investigadores o artistas, a madres solteras, guarderías y grupos vulnerables, todo lo contrario, se hará un manejo eficiente de los mismos.

De esa manera, ha señalado el presidente López Obrador, se hará un manejo responsable y eficiente de los recursos públicos, se irá a la par con la política de austeridad y honestidad, y se acabará con la corrupción que sólo beneficiaba a unos cuantos, por encima de los verdaderamente necesitados. No se trata de quitar apoyos a quienes los requieran.

Y de la misma manera se desmantelará la enorme burocracia que tienen instituciones aparentemente autónomas que ejercían vigilancia sobre organismos oficiales, pero la verdad es que tanto en su composición burocrática como política, sólo son o eran entes creadas para ocultar el mal manejo de los recursos públicos para hacerlo ahora más transparente.

TURBULENCIAS

Abusos policiacos en exceso

Lo mismo que en la Unión Americana que en pequeños poblados de la dispersa geografía oaxaqueña o en la vasta ciudad de México o en la capital tapatía, los abusos policiacos han llegado al límite. La ciudadanía se manifiesta con enojo y arrasa con todo en las manifestaciones de protesta para exigir el cese de la agresión ciudadana por parte de los malos elementos y, éstos en su defensa, argumentan que sólo reciben instrucciones de sus superiores, sería un tanto utópico pensar que los mandos o los gobernantes en todos sus niveles aceptaran su responsabilidad de agredir a la sociedad como parte de su sistema de gobierno…Ahora sí parece ser que el flamante subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell entra en descenso una vez que ha llegado al pico del desprestigio con su contradictoria forma del manejo de la pandemia que arrasa al país, y si bien, como ocurre siempre, sólo cumplía o cumple instrucciones, no es lejano que cuando se haga un recuento de los daños que ha causado covid-19 se encuentre un chivo expiatorio. Aunque, como lo ha demostrado el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell es de todas sus confianzas, también habrá que encontrar a un responsable del porqué no se tomaron las medidas de mitigación a tiempo con la detección temprana de casos y el seguimiento de los contactos, las mismas medidas que ha puesto en marcha la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, que efectiavamente son eficientes, pero lamentablemente a destiempo. Si se puede lograr o recuperar parte de los daños, de todos modos la sociedad no perdonará el irresponsable manejo de la pandemia que, se sabe, es o era investigada desde 2012 en que ya se sabía de su existencia y se conocía sus letales efectos desde hace cuando menos seis meses. Y reacciones a destiempo…Nueve gobernadores del PAN se reunieron en Dolores Hidalgo para analizar la doble emergencia que enfrenta el país en tanto 14 diputados federales del blanquiazul pidieron al INE sancionar al presidente López Obrador y a su vocero Jesús Ramírez por utilizar recursos públicos con fines partidistas en capitalizar La Boa para seguir en el poder…

