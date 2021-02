Autobuses viajan al tope pese a semáforo rojo en Acapulco

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 7 de febrero de 2021.-En pleno semáforo rojo del Covid 19, terminales de autobuses siguen incumpliendo con el decreto de viajar con un aforo de usuarios al 50 por ciento en cada una de sus corridas.



A través de una denuncia de un pasajero que semanalmente viaja de Acapulco hacia la región Costa Grande, se constató que en líneas como Estrella Blanca y Estrella de Oro, los autobuses viajan al tope e incluso con personas paradas en el pasillo.



El usuario expresó su queja, debido a que en todo el camino ambas líneas en la modalidad de corridas ordinarias, suben y bajan a usuarios en varios puntos del camino, donde finalmente no se respeta la sana distancia, además que algunas personas no usan cubrebocas.



’Quiero hacer público que desde el año pasado en las terminales de autobuses de Ejido, Cuauhtémoc y Estrella de Oro, no respetan el viajar con la mitad de pasajeros, y luego no hay quien regule o vigile que estas empresas cumplan con las reglas’, comentó en el anonimato a reporteros.



Finalmente, aseguró que los operadores y encargados de estos vehículos, permiten que niños y adultos viajen sentados en el piso, por lo cual exhortó a las autoridades a sancionar a estas empresas.

Fuente: Quadratín