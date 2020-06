Autocircos, la forma de ir al circo en la ’nueva normalidad’

www.guerrerohabla.com



Morelia, Michoacán. 7 junio 2020.- Por primera ocasión en Morelia se presentó el autocirco ’Más grande y famoso de México’, el de los Hermanos Garner.



Tras más de 80 días sin poder trabajar debido a la contingencia que se vive por el coronavirus, el ayuntamiento decidió otorgarles el permiso para poder entretener y dibujar una sonrisa en la cara de los morelianos, de una manera diferente y nunca antes vivida.



’El proyecto se presentó al señor presidente y dijo si no hay ningún riesgo, no hay ningún problema, es el autocirco con todas las medidas de higiene, como debe de ser’, comentó Omar Morales, administrador del circo.



Omar Morales, quien se encarga de la administración del circo, detalló que esta idea fue traída desde Brasil y Argentina, en México se realizó por primera vez en Monterrey y hoy está en la ciudad de la cantera rosa.



El circo llegó a Morelia desde el 14 de marzo para estrenar funciones el 20 del mismo mes; sin embargo, la fecha nunca llegó ya que suspendieron actividades no esenciales para evitar la propagación del virus, lo que los llevó a vender sus productos en las calles, para poder sustentar sus gastos.



’Son tres meses aquí parados, perdidas han sido muchas, nos movimos en muchas partes para sustentar estos días que estuvimos aquí parados, se estaban vendiendo productos en las calles’, agregó Morales.



Precisó que el ingreso que dejan las funciones es principalmente para pagar la renta del terreno, las pipas de agua y la nómina de los 55 trabajadores, así como de los artistas, que viajan en este espectáculo.



De renta, aseguró que pagan diario dos mil pesos; sin embargo, el propietario al ver la situación les redujo a casi mil pesos por día, mientras que a los artistas de les pagan 5 mil pesos a la semana.



Omar afirmó que esta opción no es rentable debido a que sólo recuperarán el 30 por ciento de lo que generalmente suelen vender en un día de boletaje normal.



’Podría ser que a lo mejor un 30 por ciento, no es negocio, es para seguir saliendo adelante y esperar a que pase esto de la contingencia para poder regresar a la normalidad’, detalló Morales.



Comparó que en una función normal ingresan más de mil personas a la carpa, mientras que con este espectáculo apenas ingresan 20 automóviles por función, con cinco personas como máximo.



Refirió que están a la espera de que el ayuntamiento les otorgue el permiso para regresar a las funciones normales, por lo menos a un 30 por ciento de su capacidad.

