Autoridades a fieles: Este 12 de diciembre ¡Quédate en casa!

Ciudad de México. 27 noviembre, 2020.-La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y representantes de la Iglesia Católica en la ciudad y a nivel nacional unieron sus voces para pedir a los fieles católicos que celebren desde casa a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre.



En una conferencia de prensa realizada martes, el Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, aseguró que la decisión de cerrar la Basílica de Guadalupe del 10 al 13 de diciembre fue tomada de forma conjunta, y dijo que fue una decisión responsable, tomando en cuenta la salud y el bienestar de los fieles católicos.



’¿Qué me diría a mí la Virgen de Guadalupe –como sucesor de Fray Juan de Zumárraga- si no tengo en cuenta la vida y la salud de los feligreses? ¡Reprobado! Yo quiero estar aprobado y quiero que ustedes estén también aprobados, que salgan adelante. Ahora, la Virgen irá a nuestras casas, en lugar de esperarnos en su casa, ella irá a nosotros a través de los medios’.



Por otra parte, la jefa de Gobierno anunció que se implementará un operativo para desincentivar la llegada de los fieles desde las entradas a la Ciudad de México, cuyos detalles serán dados a conocer en los próximos días.



’Creemos que esta información que estamos dando va a inhibir la llegada de peregrinos a la Basílica este año’, agregó.



Claudia Sheinbaum informó que este operativo también se aplicará en los alrededores del santuario mariano para informar a los peregrinos que no sepan que el recinto está cerrado.



’Sí va a haber un polígono, un área muy importante que es más amplia que la propia Basílica’, dijo la jefa de Gobierno, y especifico que la información sobre las calles cerradas y otros detalles se dará a conocer próximamente.



’Confiamos en las personas, en este caso en la ciudadanía, en los fieles, y esperemos que ya muy pronto esté la vacuna y que el próximo año podamos celebrar doblemente en la Basílica’, agregó.



Las diócesis del país sumarán esfuerzos para desincentivar las peregrinaciones

Por último, monseñor Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, anunció que las diócesis de todo el país sumarán esfuerzos para llamar a sus fieles a no peregrinar a la Ciudad de México.



’La Virgen no solamente saludó a Juan Diego en el Tepeyac, también ella fue a saludar a Bernardino en su cama cuando estaba sufriente. Ya sabemos que la Virgen se mueve y se mueve a donde están sus hijos y sus hijas, especialmente los más dolientes’



’Nos unimos al dolor de todo el pueblo de México a causa de esta pandemia, por los que están enfermos, por los que ya murieron, y queremos colaborar con nuestras autoridades locales, con los gobiernos de nuestras ciudades a implementar por el bien de todo México estas medidas que son necesarias, y que para nada tratan de minar el fervor, la devoción y la fe de quienes celebran a Santa María de Guadalupe’, finalizó.