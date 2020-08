Autoridades alemanas catean propiedades de la esposa de Lozoya

Redacción Animal Político



Las autoridades alemanas arreciaron las investigaciones por blanqueo de capitales contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin y su esposa, Marielle Helene Eckes al ordenar el cateo de dos propiedades en la región de Baviera, al sureste del país.

’La fiscalía de Múnich I conduce una investigación sobre el señor Lozoya y también la señora Eckes por lavado de dinero. En el contexto de la investigación, el martes 21 de julio hemos revisado dos ubicaciones, una dentro y otra fuera de Múnich’, confirmó a Quinto Elemento Lab un portavoz de la oficina del fiscal de Múnich.

La investigación inició el año pasado y ha estado envuelta en un gran sigilo. Esta es la primera vez que las acciones de la policía sobre este caso llegan a la prensa. La oficina del fiscal de Múnich I declinó responder a más preguntas.

La averiguación que lleva a cabo la policía alemana es independiente y distinta de las que realiza la Fiscalía General de la República (FGR). En México, Marielle Eckes está siendo investigada por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa y Emilio Lozoya de haber recibido sobornos de las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA).

El registro de las propiedades de Eckes no pasó desapercibido en la prensa de Alemania. Marielle Eckes pertenece a la familia fundadora de Eckes Granini Deutschland, la más grande empresa europea de jugos que está basada en Mainz.

De acuerdo con las publicaciones en la radio, tabloides y diarios germanos, elementos de la policía criminal registraron un apartamento en el centro de la ciudad Múnich, a una cuadra del Río Isar, así como una lujosa propiedad con vista al lago de Starnberg, en una exclusiva zona residencial al pie de los Alpes, a unos 50 kilómetros de Múnich.

’No se sabe dónde está Marielle Eckes. En cualquier caso, ella no estaba presente cuando registraron su apartamento en Múnich’, publicó el diario Süddeutsche Zeitung. ’Como se puede escuchar en los círculos oficiales, los investigadores indagan si Eckes y su esposo pudieron haber escondido dinero de los sobornos de México en Alemania o si al menos lo canalizaron a través de Alemania’.

’¿Dónde está Marielle Eckes?’, se preguntó el portal de noticias Merkur.de. ’Se considera que la mujer se encuentra escondida desde que su esposo Emilio Lozoya fue arrestado en febrero de este año. Al igual que él, la heredera del gigante de jugos Granini está acusada de lavado de dinero y corrupción’.

Capturado en Málaga, Lozoya aceptó su extradición para colaborar con las autoridades mexicanas. Llegó al país la madrugada del viernes 17 de julio e ingresó a un hospital privado de la Ciudad de México por anemia y complicaciones de esófago. Los cateos de las propiedades de su esposa en Alemania ocurrieron cuatro días después.

Alemania es un destino natural para la familia Lozoya Eckes. En ese país el ex director de Pemex estudió la preparatoria y ahí fue donde Eckes nació y pasó su infancia y juventud.

La familia de Eckes tiene su residencia en Múnich y la pareja Lozoya Eckes acostumbraba pasar sus vacaciones en Alemania. La madre de Lozoya, Gilda Austin, fue detenida el año pasado al norte del país en la diminuta isla de Juist, donde estaba con sus nietos, los hijos de Lozoya.

Lozoya y Eckes, que llevan 14 años casados, son además socios en dos empresas. Según el registro mercantil alemán, tienen acciones en dos compañías de inversión en bienes y raíces establecidas en el distrito financiero de Múnich: ELMO Wolfsburg y All-ME Hamburg GmbH, según documentos obtenidos por Quinto Elemento Lab y Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

En México, un juez federal giró una orden de aprehensión contra Marielle Eckes el 4 de julio de 2019 por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Según la orden de captura, la FGR identificó una cuenta bancaria en Suiza, a nombre de Tochos Holding Limited, que tuvo como beneficiarios a Lozoya y a su hermana Gilda Susana Lozoya.

Desde esa cuenta salieron los recursos que el exdirector de Pemex donó a Marielle Eckes para adquirir una mansión en las playas de Ixtapa, a través de un fideicomiso.

’Todo el dinero relacionado con esa transacción era dinero mío y de un préstamo de mi esposo, cada dólar usado (para la compra de la residencia en Ixtapa) fue obtenido antes de que mi esposo entrara al gobierno’, dijo Eckes el año pasado cuando respondió un cuestionario al diario alemán Süddeutsche Zeitung, al medio suizo Tamedia y a Quinto Elemento Lab.

La FGR presume que los recursos para adquirir la residencia en la costa del Pacífico, valuada en 1.9 millones de dólares, tienen un origen ilícito vinculado con las presuntas transferencias que recibió Lozoya de la constructora brasileña Odebrecht. La orden de aprehensión documenta que la esposa de Lozoya otorgó un poder especial a favor de Juan Carlos Quintana Serur, un abogado que trabajó para AHMSA, con la finalidad de constituir el fideicomiso para adquirir el inmueble.

’Es 100% falso decir que el abogado trabajaba para AHMSA’, dijo Eckes en el referido cuestionario. ’Él tiene un despacho legal con cientos de clientes y a mí me lo presentó mi esposo, que lo conoce desde hace casi una década y ha apoyado a su familia en cuestiones legales durante muchos años. Todos los costos relacionados con sus honorarios fueron cubiertos por mí’.

Entre las pruebas que los fiscales mexicanos ofrecieron hace unas semanas en la audiencia donde Lozoya fue vinculado a proceso por el caso Odebrecht, presentaron documentación bancaria procedente de Suiza, incluidos los estados de cuenta y órdenes de pago para la compra de la residencia de Marielle Eckes, el poder que otorgó a Juan Carlos Quintana para crear el fideicomiso a su nombre y la escritura pública del fideicomiso que adquirió la propiedad. La FGR además sostiene que Eckes omitió reportar esas operaciones ante Hacienda.

Con estos elementos valorados por el juez, sigue vigente la orden de aprehensión en su contra. En agosto de 2019, Eckes solicitó un amparo a fin de no ser detenida, pero en marzo pasado un juez le negó la protección de la justicia, según la resolución de la demanda de amparo 666/2019.

Marielle Eckes es una internacionalista que en los últimos cinco años participó activamente en el Club de Niños y Niñas de la Ciudad de México y Estado de México. Ella presidía la Junta Directiva de esa organización filantrópica de la que su esposo era consejero. La última vez que Eckes fue vista por la prensa en México fue en febrero de 2019, cuando participó en la inauguración del centro de actividades extraescolares que impulsó desde esa organización en el Estado de México.

Hasta ahora, la Fiscalía mexicana no ha confirmado si hay una alerta de búsqueda girada por la Interpol para localizar a Eckes y aunque su paradero es desconocido existen indicios de que la familia Lozoya Eckes continuó con su vida en Alemania.

