Autoridades de Atenco atienden a familias vulnerables

Frente a la decadencia de empleos y el resguardo de las familias, debido a la circunstancia que hoy en día se vive a nivel global, en nuestro país, sin duda, en el municipio de Atenco, por a la contingencia sanitaria que ha generado la pandemia del COVID-19; está obligado a ser solidario el ayuntamiento con la ciudadanía, por lo que es muestra velar por el bienestar y la salud de las personas que aquí viven.



Al respecto, fue que, a partir del lunes 20 de abril del 2020, el Profr. Porfirio Hugo Reyes Núñez presidente municipal de Atenco, coordinado con Regidores sumándose diversas áreas administrativas del Ayuntamiento, han iniciado una serie de jornadas para identificar a FAMILIAS VULNERABLES y de BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, grupos que han sido los más golpeados por esta Pandemia.



Las jornadas, tienen a fin de entregar, a quienes menos tienen posibilidades económicas y se encuentren en situación de pobreza vulnerable, se apoyará con una pequeña AYUDA ALIMENTARIA.



Se aclara que, debemos estar sabedores que, con esta ayuda, no pretendemos dar una solución definitiva a esta compleja situación pandémica, pero es nuestra labor ser empáticos con la sociedad más vulnerable.



El alcalde de Atenco, aclara que, con estas acciones, estamos aportando un pequeño grano de arena ante esta situación; queremos que los vecinos sepan que en definitiva no están solos, reconocemos que los apoyos no se le pueden brindar a toda la ciudadanía, pero estamos haciendo lo posible por apoyar a la gente que más lo necesita, nadie es tan rico que nada le falte, o tan pobre, que nada tenga.



Enfatizó, que: ’Estos son momentos de reflexionar y de humanizar nuestra convivencia; como Administración, estamos haciendo lo posible por amortiguar los terribles estragos, que en, materia de salud pública y económica hemos sufrido todos y que evidentemente en ATENCO están lastimando a nuestra población. Sugerimos estar atentos a las indicaciones de las Autoridades de Salud, esta crisis sanitaria parará y saldremos adelante, fortalecidos y más unidos’.