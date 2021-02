Autoridades de Ecatepec brindan apoyo a domicilio a mujeres víctimas de violencia

Ecatepec, Méx., a 19 de febrero del 2021.- Mujeres de Ecatepec víctimas de violencia son visitadas en sus domicilios por un grupo multidisciplinario del gobierno municipal que les brinda ayuda, que incluso puede ser una medida de protección, lo que junto con otras acciones permitió reducir las cifras de agresiones contra este sector en la localidad, informó el presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras.





Dicho grupo es integrado por personal del Immig, la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia, la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, el cual recibió tres motocicletas y dos drones para cumplir en mejores condiciones su labor.



’En Ecatepec las mujeres ya no estamos solas’, aseguró Grisel Barrientos González, directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (Immig), durante el banderazo de salida al Grupo Multidisciplinario para la Atención a Víctimas de Violencia.





’Sabemos que Ecatepec es un municipio que tiene el día de hoy doble alerta por violencia de género, una en el rubro de feminicidio y otra en el rubro de personas desaparecidas. Y estamos, las autoridades de esta administración, obligadas a brindar todas las acciones necesarias justamente para reforzar el cuidado hacia nuestras ciudadanas, hacia las niñas y mujeres’, aseguró Barrientos González.



Expresó que desde el 2020 el Bando Municipal de Ecatepec, a iniciativa del alcalde Fernando Vilchis Contreras, autoriza al Immig brindar medidas de protección a mujeres, muchas de las cuales no denuncian ante la Fiscalía de Justicia de la entidad la violencia que sufren y están en riesgo de enfrentar eventuales agresiones, por lo que la instancia municipales les otorga dicho apoyo.



’Desde hace ya un poquito más de un año, este grupo multidisciplinario ha venido trabajando de manera conjunta, de manera colegiada para acudir a todos los domicilios de las posibles víctimas de violencia y con estas acciones contundentes que ha realizado nuestro alcalde en favor de las mujeres, es que se ha logrado minimizar, mitigar la violencia pero sobre todo las cifras hacia las mujeres violentadas en nuestro municipio’, dijo.



Reiteró: ’Desde el año pasado, por temas de la pandemia, las cifras aumentaron en un porcentaje considerable por el tema del confinamiento en casa. Este grupo multidisciplinario va a reforzar estos trabajos. Me parece que la presencia en territorio, en campo, hace que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas del municipio sean portavoces de que en Ecatepec las mujeres ya no estamos solas’.



Barrientos González informó que suman más de 100 visitas domiciliarias a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, algunas de las cuales recibieron la medida de protección.



La regidora Angélica Gabriela López Hernández reconoció el trabajo realizado en Ecatepec para disminuir la violencia contra las mujeres, lo que se traduce en que el municipio ya no encabeza los litados a nivel nacional al respecto.



’Cuando nosotros llegamos a esta administración, Ecatepec se consideraba el peor lugar para ser mujer y el día de hoy hemos abatido esa estigmatización que se tenía’, dijo.



Barrientos González concluyó: ’Estas acciones tienen por objeto cuidarnos y mitigar la violencia hacia nosotras. Y en un momento dado poder decir que hemos erradicado esa violencia por género hacia nosotras. El camino es largo, pero vamos paso a paso. Ha sido un municipio abandonado en muchos temas, pero sobre todo en el tema de mujeres por administraciones pasadas’.