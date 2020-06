Autoridades de Ecatepec cancelan 7 fiestas para prevenir contagios por Covid-19

Ecatepec, Méx. _Autoridades de esta región mexiquense, dispersaron siete reuniones familiares que se realizaron este fin de semana, una de ellas amenizada por tres grupos musicales y en la que participaban más de 100 personas, como medida para prevenir la propagación del Covid-19, ya que el Estado de México se encuentra en Semáforo Rojo de la emergencia.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras instruyó continuar con operativos permanentes de vigilancia para evitar que se lleven a cabo reuniones multitudinarias y frenar el incremento de contagios de coronavirus en el territorio municipal.



Personal de las áreas de Seguridad Pública y Tránsito, Desarrollo Económico, Normatividad, Contraloría, Jurídica y Consultiva y Protección Civil, entre otras, suspendieron la noche del sábado dichas reuniones, donde se ingerían bebidas alcohólicas y no se respetaban las indicaciones de sana distancia y uso de cubrebocas, en diversas colonias de Ecatepec.



En la colonia Guadalupe Victoria el gobierno municipal desalojó a un centenar de personas que se encontraban en el interior de un domicilio consumiendo bebidas alcohólicas, en compañía de tres grupos musicales que amenizaban la reunión.



En la colonia Vista Hermosa las autoridades dispersaron una fiesta infantil con cerca de 10 menores e igual número de adultos que no utilizaban cubrebocas, por lo que se les hizo el llamado para terminar el festejo y se les pidió retirar un trampolín que bloqueaba calle Tulipanes.



En Río de Luz unas 10 personas fueron dispersadas, quienes tenían fiesta al interior de un domicilio y también consumían bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que dos mujeres y un hombre fueron presentados al Oficial Calificador por alteración del orden público.



En la colonia Miguel Hidalgo fue suspendida una reunión en un predio donde había tres camiones repartidores de gas LP, por lo que 30 cilindros fueron resguardados por autoridades de Protección Civil al constituir riesgo para la ciudadanía, ya que no contaban con las medidas de seguridad requeridas; un hombre fue detenido por dañar una patrulla de la policía municipal, a la que arrojó botellas de cerveza.



En la misma colonia fueron suspendidos otros dos festejos familiares, dónde los asistentes ingerían bebidas alcoholices y no acataban las recomendaciones para evitar la propagación del Covid-19.



En la colonia Valle de Guadalupe fueron dispersadas cerca de 30 personas que ingerían bebidas alcohólicas en un domicilio, a las que se pidió retirarse; de acuerdo con personal de la Dirección de Desarrollo Económico, es la segunda vez que se suspende una fiesta en dicho vivienda.



La noche del viernes, personal municipal suspendió una cervecería en la colonia Sagitario 5 y un local de venta de ’alitas’ en Nuevo Paseo de San Agustín, en ambos casos por venta de bebidas alcohólicas a pesar de las restricciones al respecto.