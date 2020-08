Autoridades de Ecatepec clausuran tiradero clandestino de desechos peligrosos

Ecatepec, Méx., a 24 de junio del 2020.- La Dirección de Medio Ambiente y Ecología de Ecatepec y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), clausuraron un predio donde se realizaba el depósito ilegal de desechos peligrosos al canal de Cartagena, luego de que el pasado 21 de agosto se formó una nube tóxica por productos químicos vertidos en el cauce de aguas negras.



Autoridades municipales y estatales, en reunión con habitantes de las colonias Potrero del Rey y Luis Donaldo Colosio y representantes de recolectores de basura, acordaron que no continuará el depósito clandestino de desechos en el citado cauce, además de que iniciarán estudios para sanear la zona afectada.



Armando Alcántara, jefe del Departamento de Inspección, Verificación y Normatividad Ambiental, de la Dirección del Medio Ambiente y Ecología de Ecatepec, inició la denuncia PFPA/39.2/2C.27.1/00049-20 ante la Delegación Zona Metropolitana del Valle de México de la Profepa, cuyos inspectores clausuraron el predio donde depositaban los productos químicos en el canal.



El pasado 21 de agosto bomberos de Ecatepec atendieron el derrame de productos químicos en el canal de Cartagena, que al contacto con las aguas negras se vaporizaron y formaron una nube tóxica que causó alarma en habitantes de la colonia Potrero del Rey.



Ese día la Dirección de Medio Ambiente y Ecología municipal acordonó y colocó sellos de suspensión en cuartos construidos con materiales provisionales en el bordo del canal de Cartagena, donde la dependencia constató la existencia de tambos con residuos químicos diversos, que al parecer eran arrojados al cauce de aguas negras.



El canal de Cartagena, a la altura de la colonia Potrero del Rey, a un costado del Circuito Exterior Mexiquense, es utilizado desde hace varios años como tiradero clandestino de desechos, entre ellos químicos, zona limítrofe entre Ecatepec y Tecámac.



Personal del área de Inspección Industrial de la Profepa acudió al lugar y en recorrido con autoridades municipales encontraron una etiqueta con la denominación Lacas y Tintas de México S. A. de C. V., por lo que se investiga si dicha empresa es la generadora de los residuos peligrosos.



Bomberos de Ecatepec que atendieron la emergencia relataron que uno de los tambos al parecer contenía solvente, que al contacto con las aguas negras vaporizó y se generó una nube, lo que provocó alarma en los pobladores, que refirieron irritación por su fuerte olor.



Autoridades estatales y municipales iniciaron este lunes mesas de trabajo con habitantes de las colonias Potrero del Rey y Luis Donaldo Colosio, con quienes acordaron acciones para evitar que siga el depósito de desechos en el cauce de aguas negras, entre ellas la colocación de dispositivos para evitar el paso de camiones en los bordos del canal.



Armando Pérez Soria, director de Gobierno de Ecatepec, afirmó que desde hace varios años el canal es utilizado en este punto como tiradero clandestino de desechos, entre ellos productos químicos, lo que ya no será permitido.

Jared Ventura, habitante de Potrero del Rey, dijo que los colonos están hartos de que se tire basura en el canal, lo que pone en grave riesgo la salud de los habitantes de su comunidad.



Miguel Nolasco, coordinador de recolectores de basura del lugar, reconoció que en el sitio operan más de 100 recolectores, de los cuales sólo los 25 que pertenecen a su agrupación cumplen con la normatividad exigida.