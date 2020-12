Autoridades de Ecatepec desalojan y suspenden bar donde había 250 personas sin medidas

ECATEPEC, MÉX.-Alrededor de 250 personas fueron dispersadas del bar ’La Bandida’, ubicado en Súper Plaza Ecatepec, colonia El Charco, quienes no acataban las recomendaciones sanitarias como sana distancia y uso de cubrebocas, además de que en este momento está restringida la venta de bebidas alcohólicas debido al Semáforo Rojo por el Covid-19.



Durante los operativos de fin de semana, autoridades de Ecatepec verificaron que el bar ’La Bandida’ estaba en operación y reunía a unas 250 personas en su interior, quienes fueron dispersadas y cerrado el lugar por incurrir en diversas irregularidades, entre ellas no acatar el horario de funcionamiento.



Personal de las áreas de Protección Civil, Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Gobierno y Seguridad Pública, entre otras, dispersaron este fin de semana tres fiestas en las que participaban alrededor de 150 personas y suspendieron dos tiendas de conveniencia por violar las restricciones de venta de bebidas alcohólicas, además de que desalojaron el citado bar y retiraron mercancía que era vendida en un automóvil.



El viernes por la noche el personal municipal recorrió los bazares navideños de las colonias Luis Donaldo Colosio y Ciudad Azteca, para supervisar que comerciantes y clientes acataran las medidas sanitarias, al tiempo que hicieron recomendaciones para que cumplieran el horario permitido de 17:00 a 22:00 horas.



En la colonia Valle de Ecatepec las autoridades dispersaron una reunión en calle Abeto, donde participaban alrededor de 15 jóvenes que ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública, quienes se retiraron del lugar.



La noche del sábado las autoridades municipales colocaron sellos de suspensión en las tiendas de conveniencia ’Eqqus’, ubicada en la colonia Villa de Guadalupe, y ’Neto’, en Granjas Valle de Guadalupe, cuyos encargados no respetaron las restricciones en la venta de bebidas alcohólicas, además de no presentar la documentación necesaria para operar.



En calle Rosa de la India, colonia Alborada de Aragón, fue dispersada una fiesta amenizada por un grupo musical, en la que participaban alrededor de 30 personas.



En calle Valle de Tulum, colonia Fuentes de Aragón, las autoridades retiraron botellas y latas de cerveza a un sujeto, que vendía bebidas preparadas a bordo de un automóvil.



En calle Pingüino, colonia Granjas Populares Guadalupe, fue dispersada una fiesta de 15 años que se efectuaba en el salón ’Magno’, con unos 100 invitados, quienes aceptaron dar por terminado el festejo.