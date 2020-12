Autoridades de Ecatepec rescatan a anciana de 90 años

Ecatepec, Méx., a 30 de diciembre.- Maura, mujer oaxaqueña de alrededor de 90 años de edad, fue rescatada por el gobierno de Ecatepec y llevada al albergue municipal para adultos mayores ’Casa Amor’, luego de que sus familiares la abandonaron en calles de la colonia Tablas del Pozo.



Vecinos de esa comunidad alertaron por distintos medios a las autoridades municipales sobre la situación de la mujer, que fue dejada en la banqueta sin ningún tipo de protección o vigilancia.



Los primeros en arribar al lugar fueron elementos de Seguridad Pública del cuadrante 32, quienes resguardaron a la mujer de la tercera edad y pidieron apoyo de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia, cuyos integrantes coordinaron trabajos con el DIF de Ecatepec para rescatar a la señora y llevarla a un lugar seguro.



Maura relató que hace unos días fue traída de Oaxaca por familiares, que la llevaron a vivir con su hermano en la colonia Tablas del Pozo, en Ecatepec, con el pretexto de que había casos de contagios de Covid-19 en el entorno en el que vivía.



Sin embargo, al llegar a Ecatepec le dieron la noticia de que su hermano había fallecido y se quedó con sus sobrinos, quienes vivían en el mismo domicilio de Tablas del Pozo.



Añadió que en un primer momento ellos le habrían permitido quedarse en el lugar, pero la tarde en la que fue rescatada, la sacaron horas antes a la banqueta supuestamente para ’tomar el sol’ y simplemente ya no la dejaron entrar.



Al darse cuenta de la presencia de la mujer en la vía pública, vecinos de la zona se acercaron para intentar ayudarla y le brindaron algunas prendas y alimentos, aunque la mayor preocupación era asegurarle un lugar para pasar la noche.



La oportuna intervención de las autoridades municipales permitió salvaguardar la salud e integridad de Maura, quien en una primera declaración dijo tener 80 años, pero más tarde, aseguró que nació en 1930, por lo que su edad sería de 90 años. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con algún documento oficial que aclare esa información.



Una vez bajo la custodia del gobierno de Ecatepec, la abuela fue trasladada al Centro de Justicia de la Mujer, donde presentó su declaración ante el Ministerio Público y se acreditó que no tenía a dónde ir, para que pudiera ingresar al albergue municipal.



El médico legista de dicha agencia del Ministerio Público determinó que la mujer tenía múltiples lesiones en el cuerpo, aparentemente provocadas por sus familiares. Al cuestionarle sobre esto, la abuela aceptó que sufría maltrato, pues fue agredida en varias ocasiones, al grado de recibir golpes y le aventaran la comida.



Por ahora, Maura permanecerá en el Albergue para Adultos en Orfandad ’Casa Amor’, del DIF de Ecatepec, mientras se realiza la búsqueda de redes de apoyo que pudieran ayudar a saber si cuenta con más familiares. De igual forma, quedó abierta una carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable por el delito de abandono de incapaz, ilícito que en caso de comprobarse es sancionado con cárcel.