Autoridades de Ecatepec retiran tianguis por no acatar normas sanitarias contra Covid-19

Autoridades de Ecatepec impidieron la instalación del tianguis sabatino de la colonia Jardines de Morelos, debido a que comerciantes y consumidores no seguían las recomendaciones sanitarias emitidas por los diferentes órdenes de gobierno para prevenir la propagación del Covid-19.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras puso en marcha el Plan Ehécatl, con 30 acciones para enfrentar la pandemia y para apoyar a las familias más vulnerables del municipio, así como para reactivar la economía local una vez superada la emergencia sanitaria.



La estrategia incluye la supervisión de espacios públicos donde existe congregación de personas, entre ellos plazas comerciales, mercados y tianguis, así como vialidades principales, para garantizar que se cumplan las recomendaciones emitidas por autoridades de Salud, como guardar la sana distancia y uso de cubrebocas y gel antibacterial.



También contempla operativos para evitar el funcionamiento de establecimientos no esenciales, entre ellos con venta de bebidas alcohólicas, algunos que continúan sus actividades a puerta cerrada, por lo que anoche fueron suspendidos dos establecimientos en San Andrés de la Cañada y Ejidos de San Cristóbal y desalojadas más de 20 personas.



El pasado 19 de abril el gobierno de Ecatepec suspendió la instalación del tianguis de la colonia La Popular, uno de los más grandes de Ecatepec, con alrededor de 700 puestos, debido a que comerciantes y clientes ignoraban las medidas preventivas.



Alrededor de las 5:00 horas de este sábado, personal de las direcciones de Gobierno, Servicios Públicos, Protección Civil y Bomberos y Seguridad Pública, así como de la Coordinación de Mercados, Tianguis y Vía Pública de Ecatepec impidieron instalar el mercado callejero de la Sección Lagos de Jardines de Morelos.



El tianguis de calle Lago Caspio es conformado por más de 220 puestos, que ofrecen diferentes productos, entre ellos de limpieza y alimentos lo cuales se consideran de primera necesidad; sin embargo, los comerciantes o vecinos que acudían al lugar no usaban cubreboca, servían comida en los puestos o acudían en grupos familiares para realizar compras.



Las autoridades municipales informaron a los dirigentes del tianguis que suspenderán esta semana la instalación del mercado callejero, con el objetivo de que los vendedores cumplan las recomendaciones emitidas por las instituciones de salud y pidan a sus clientes hacer lo mismo.



Armando Pérez Soria, director de Gobierno de Ecatepec, afirmó que el próximo sábado el tianguis podrá instalarse siempre y cuando acate las reglas sanitarias para evitar la propagación y contagios de coronavirus, las cuales deben cumplir comerciantes y consumidores.



Adelantó que se tienen identificados otros seis tianguis en similar situación, los cuales serán notificados en primera instancia y si reinciden evitarán su instalación y serán suspendidos.



Reiteró que las diversas instancias del gobierno municipal continuarán con supervisiones en tianguis, mercados y otros espacios públicos para garantizar que se cumplan las medidas sanitarias y tratar de impedir el avance del coronavirus en Ecatepec.