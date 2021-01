Autoridades de Guatemala reportan 21 casos de covid-19 en caravana migrante

Al menos 21 integrantes de la caravana migrante que se traslada por Guatemala rumbo a Estados Unidos han dado positivo a coronavirus, así lo reportaron las autoridades sanitarias del país centroamericano y los medios locales que han seguido el desplazamiento del grupo generado desde Honduras. En Prensa Libre informaron que las personas fueron evaluadas en los seis Centros de Atención al Migrante, los cuales están ubicados en las rutas. Se detalló que son 12 hombres y 9 mujeres los infectados por covid-19, sin que hasta el momento se reporten casos en niños.



Los afectados fueron trasladados posteriormente a los Centros de Bienestar Respiratorio, esto para que estén aislados, sin ser enviados a Honduras hasta que completen la fase de cuarentena. Las autoridades afirman que esto podría dar principalmente a que, durante el trayecto, los migrantes no han acatado las normas de distanciamiento social, el uso de cubrebocas y el lavado constante de manos. Desde la semana pasada que se han comenzado a mover las caravanas de migrantes que buscan atravesar los países centroamericanos y México para llegar a Estados Unidos. Ayer protagonizaron serios incidentes con las autoridades guatemaltecas, quienes le rociaron gas lacrimógeno para dispersarlos. Se calcula que son 9 mil personas, principalmente hondureños, quienes se están desplazando. La mayor cantidad está en Chiquimula, donde están siendo bloqueados por los policías. ’Han sido engañados en Honduras, hay una oficina aquí a la par -de la frontera- que está generando pruebas falsas de antígeno y eso no es justo, porque le están sacando el dinero que no trae a la pobre gente’, dijo Guillermo Díaz a Prensa Libre, director general de Migración de Guatemala.