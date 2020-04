Autoridades de la GAM llegaron acuerdo con tianguistas de suspender todas sus instalaciones durante la fase 3

La alcaldía Gustavo A. Madero anunció de manera histórica la suspensión total de todos los tianguis de esta demarcación durante la semana para evitar la aglomeración de personas a fin de reducir los contagios de Covid-19.



Por medio de un acuerdo entre dirigentes tianguistas y el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa, se logró establecer la medida que será aplicada por el tianguis de San Felipe de Jesús.



Ya que es considerado como el más grande de América Latina, La Raza y otros más pequeños que son instalados en diferentes días de la semana a lo largo de toda la alcaldía.



Esta medida de prevención no sólo será aplicada en la zona de Cuautepec, sitio en el que se acordó con dirigentes la instalación de canasta básica.



Ya que debido a su geografía y localización es complicado que las familias tengan al alcance alimentos básicos de otra forma.



Es la primera vez que se da una situación de este tipo en esta demarcación, por lo cual las autoridades de la alcaldía exhortaron a la comunidad a quedarse en casa y cuidar su salud.



La iniciativa fue acordada primero con el tianguis de La Raza, seguida por el de San Felipe de Jesús; para posteriormente concertar con los tianguis y comercios en Casas Alemán, Dolores Hidalgo, la UH Narciso Bassols, Progreso Nacional, Puente Negro, entre otros.



Fue con la finalidad para que no tuvieran actividades el próximo fin de semana, iniciando en algunos casos, desde el día viernes 1 de mayo y sábado 2, respectivamente.



Asimismo, dirigentes y comerciantes en colonias como Gran Canal, Providencia, Nueva Vallejo, Casas Alemán, entre otros, no se instalarán el día que les corresponde.



De igual forma, otros tianguis y comercios en vía pública, no tendrán actividad el primer fin de semana de mayo próximo.



En conjunto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, la Dirección de Gobierno, las diez Direcciones Territoriales, el alcalde y los dirigentes de tianguis, a través de una reunión llegaron a este acuerdo.



En razón de ello, la alcaldía resaltó la disposición y sensibilidad tanto de dirigentes como de comerciantes para acordar la iniciativa.