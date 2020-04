Autoridades de los tres órdenes de gobierno atienden llamado de la población; realizan operativos en Aguacaliente, Paredones y otras comunidades

En atención a la solicitud de seguridad por parte de pobladores de la comunidad de Aguacaliente de los Monzón, perteneciente a la sindicatura de Tepuche en Culiacán, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal, implementaron recorridos por dicha zona y otras comunidades como San Rafael, Mojolo, Palos Blancos, Tecolotes, Barrio de San Juan, La Guásima y La Reforma.



El secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, detalló que, durante la tarde de este martes se reunieron con los habitantes de Aguacaliente quienes solicitaron la presencia permanente de la autoridad a través de la instalación de un destacamento.



Explicó que los manifestantes no infirieron la presencia de delitos o hechos de alto impacto, sin embargo, dijo que la petición es para prevenir que ello suceda.



Castañeda Camarillo enfatizó que los operativos se han estado realizando de forma continua no sólo en esta comunidad sino en otras sindicaturas del norte de Culiacán, en donde se ha solicitado la presencia de las autoridades a través de la línea de emergencias 9-1-1.



En ese sentido, agregó que, afortunadamente, no se ha registrado ningún incidente o atentado directo contra la población, y que se mantendrán los recorridos en distintos horarios.



Finlamente, agregó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajan en beneficio de las familias sinaloenses a quienes reiteró la solicitud de apoyo con las denuncias veraces y oportunas al 9-1-1 o 089 denuncia anónima.