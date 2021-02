Autoridades de Tepetlaoxtoc realiza jornadas preventivas y sanitización

En atención a las necesidades de los habitantes del municipio de Tepetlaoxtoc, se indujo que se continúa en semáforo rojo y las acciones preventivas de contagios del COVID-19, no han cesado, motivo de que se realizan jornadas de sanitización en diversos barrios y comunidades de esta localidad mexiquense.



Asimismo, sostuvo que los vecinos que acuden a las oficinas del Palacio Municipal, deberán cumplir con las normas sanitarias, como la portación del Cubre bocas, ponerse en manos gel antibacterial, y Protección Civil o Seguridad Pública, ponen sanitizador a las personas ropa y calzado.



Manifestó la presidenta municipal de Tepetlaoxtoc, Ma Eva Bustamante Venegas, que el nuevo virus sigue propagándose y causando graves afectaciones a las familias; tan solo en este municipio, la cifra de contagiados inquietante, rebasó cierta (*) número de personas fallecidas.



Indicó que las jornadas de sanitización se realizaron en oficinas con frecuencia, barrios y comunidades de Tepetlaoxtoc, así como en sitios que transitan más los vecinos, como el Jardín Municipal a pesar de estar cercado, así como comercios esenciales por mencionar solo algunos.



Además, insistió en cuida la salud y evitar ser portadores, para ello, se realizó una jornada de pruebas rápidas, a fin de que los que salgan positivos se resguarden y eviten contaminar a sus seres queridos; manera directa o indirecta que han sido afectados por el Covid-19.



Al respecto, una anécdota de un habitantes de una población de Tepetlaoxtoc: ’Hace cinco meses perdí a mi esposa por este virus, ella se cuidaba mucho, pero, por necesidad salía a trabajar al centro de Texcoco; creemos que por allá pescó al virus; tuvo dificultades para respirar y pues se me fue; es una enfermedad que no se le desea a nadie y no nos queda de otra que confiar en la voluntad de Dios y seguir trabajando’, manifestó visiblemente conmocionado.