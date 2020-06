Autoridades efectúan entrega de apoyo alimentario en Valle de Chalco

Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, encabezado por Armando García Méndez, sostuvo que: ’Estamos conscientes que vivimos en plena pandemia, pero la necesidad de nuestra gente del pueblo; se ha dicho que no debemos de convocar a eventos masivos, pero la economía de nuestra gente es ya preocupante, y si no nos daña el Covid, nos va a dañar el hambre, por eso nos dimos a la tarea de buscar planes emergentes de ayuda alimentaria y este es el tercer plan programa de apoyo alimentario, donde damos el banderazo’.



El alcalde al dar inicio a este banderazo que la población esperaba, el munícipe agrego: ’Por lo largo de esta pandemia mundial que se ha extendido, tenemos el Programa Alimentario que es de Casa por Casa, tenemos el del Plan Emergente que es con llamada telefónica y ahorita nos decían, (que porque no lo entregábamos igual), pero esto no se puede, este es un producto perecedero y es de entrega inmediata, esto es un producto cárnico que se compró anoche y ahorita lo van a tener fresquecito en su mesa’.



Que nuestra gente lo pueda aprovechar en esta época de contingencia, discúlpenme si causamos molestias, si en verdad no les parece cómo se maneja el programa, pero vamos a demostrarle al municipio, estado, al país que humanamente en Valle de Chalco, que aún en contingencia se puede y sabemos hacer las cosas como dios manda, cuidándonos, haciendo las cosas rápidas y atendiendo sobre todo a nuestra gente.



Se estuvo avisando que traigan cubre bocas, así como una copia de su credencial de elector, porque este apoyo es únicamente para la gente de esta comunidad, no queremos que se quede ni un jitomate, que todo se reparta porque sabemos que se necesita en las mesas de nuestra gente y reitero todos con cubre bocas, y que se tomen las medidas de seguridad, todos en su sana distancia, les pasaran a aplicar gel, se les tomara la temperatura y es necesario que se retiren se les enviaran a su casa, pero con su apoyo alimentario, vamos a estar cuidando todos los detalles advirtió García Méndez.



Ayúdenos por favor a que esto sea lo mejor posible, porque realmente fue pensado con un buen propósito, no queremos molestar a nadie, no queremos politizar con nadie, esto no tiene ningún color, puede venir cualquier grupo, cualquier gente, cualquier ciudadano, esto es meramente social.



Para concluir esta importante jornada el alcalde Armando García, expreso; Bienvenidos sean todos ustedes, deseo de corazón que tengamos un buen día, esto es con el sano propósito de las cosas resulten bien, por la tarde estaremos haciendo el recuento, ojalá ese recuento sean puras buenas noticias y que logremos que nuestra gente sea apoyada, ese es nuestro propósito.



Finalmente vino el banderazo de arranque de los distintos funcionarios; A la una a las dos y a las tres, dando por iniciada la labor de este día al Programa de Abasto del Plan de Emergencia Desarrollado en beneficio de la población de Valle de Chalco Solidaridad.