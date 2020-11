Autoridades entregan Pensión a los Adultos Mayores en Chiautla

Gobierno de México y de Chiautla, realizan el último pago del programa "Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor", correspondiente al último bimestre del presente año; Servidores de la Nación, coordinaron de manera conjunta con integrantes municipales, a la vez orientando a los familiares de los beneficiados, lo lamentablemente, hubo reclamos por no haber recibido apoyo económico, tal como fue el pariente de la señora Patricia Castillo López de San Lucas.



Este acontecimiento, data desde el mes de julio, tras presentar su documentación de no haber recibido nada, la cuenta indicó que alguna persona lo adquirió a la mala, y hasta la fecha no hay solución alguna; representante del titular regional, Gustavo Palma Herrera brindo la atención a la ciudadana Castillo López, donde se comprometió a rastrear esta mala acción.



Al respecto, el coordinador regional Juan Carlos Gonzáles Ramos, no ha podido resolver este asunto, remarcando que desde el mes de julio se le presentó dicha anomalía, directamente por la ciudadana Patricia Castillo López.



Asimismo, en el marco de esta entrega, se contó también con la presencia del Comisario director de Seguridad Pública de Chiautla, Esteban Bautista Hernández, donde los elementos de la Policía resguardaron y garantizaron la seguridad de todos los adultos mayores, quienes acudieron a recibir su pensión en el auditorio de la localidad.



Con este programa, se pretende que las personas mayores de 68 años, cubran sus primeras necesidades, además respetando las medidas de salud y la sana distancia, con el uso de cubre bocas correspondiente.