Autoridades llaman a cumplirse protocolo sanitario federal y estatal en Chiautla

Economía comercial y educativa afectada por pandemia COVID-19



Emplaza Gobierno de Chiautla, al encontrarse el semáforo en naranja, que aún no se puede realizar eventos masivos como bailes, o acudir en masa a deportivos, sitios expendedores de alimentos y gimnasios, sólo al 30% en algunos de los casos comida y para llevar, mientras centros recreativos como albercas, bares y cholerías toda vía no pueden laborar, entre otros, como Panteones que estuvieron cerrados.



Por tal motivo, el comisario de Seguridad Pública de Chiautla Esteban Bautista, acompaña a las autoridades de salud, regulación comercial y jurídico, a fin que expendedores de comida cumplan con las prevenciones de sanidad, ya que hay algunos comercios aún son vulnerables por los efectos sanitarios como la pandemia del COVID-19.



Entre, las normas preventivas, son las siguientes

1.- Usar mascarilla (obligatorio) 2.- Usar guantes (obligatorio) 3.- Usar gafas de protección ocular (obligatorio) 4.- Usar gorra (opcional) 5.-Damas y caballeros con cabello largo de preferencia bien recogido. 6.- Usar zapatos (no sandalias) 7.- Siempre llevar alcohol o gel alcohol. 8.- De preferencia usar pantalones y Camisas mangas largas. 9.- Limitar el uso de mochilas, carteras, canguros, relojes, alhajas, cualquier tipo de bisutería, etc. etc. 11.- Evitar el uso compartido de vasos, cucharas, botellas, o de cualquier utensilio para comer. 12.- Evitar el uso de pañuelos de tela, mejor usar toallas o servilletas desechables. (Botar en contenedores)



MIENTRAS ESTÉN EN LA CALLE: 1.- Solo salir en caso de necesitar abastecimiento de víveres o medicina. 2.- Tienes que saber TODAS las personas pueden ser portadoras de COVID – 19 (caras vemos, infectados no sabemos) 3.- Mantener distanciamiento social de al menos 2 metros por persona. (Evitar aglomeraciones) 4.- Evita ir a bancos y otras instituciones públicas, realiza depósitos, pagos de haberes y otros trámites en línea. (Todo se puede pagar y realizar por internet) 5.- Evita el contacto de tus manos con: pasamanos, puertas de acceso o toda superficie manipulada por el público. (En caso de tener que hacerlo, desinfecta primero el área con alcohol o usa guantes, después desinfecta guantes de nuevo con alcohol) 6.- Evita tocar tu cara y tus ojos mientras estés en la calle. 7.- Si vas a usar carritos de compras en supermercados, desinfecta con alcohol la zona de manipulación (mango del carrito) 8.- Lleva un listado de tus compras (para farmacias y supermercados), recuerda que todos necesitamos comprar y el tiempo es oro en los actuales momentos. 9.- Evita el uso de periódicos, revistas, folletos o cualquier tipo de volantes que vengan de las manos de otras personas. 10.- Desinfectar con alcohol monedas, billetes, tarjetas de débito o crédito. 11.- Desinfecta con alcohol el teclado de cajeros automáticos, así como el teclado de computadoras que uses en otros lugares. 12.- De preferencia pide que tus facturas sean enviadas a tu correo electrónico. 13.- Si vas a usar el transporte público, evita el contacto de tus manos con zonas de manipulación. 14.- Evita usar taxis, ir en un carro cerrado te expone de mayor manera. (Utiliza el asiento de atrás y pide que se abran las ventanas, desinfecta las manijas de las puertas con alcohol antes de tocarlas) 15.- Preferible el uso de bicicletas para salir a comprar. (Desinfectar el manubrio y las llantas y dejar en el patio de casa) 16.- Si vas a sentarte en un asiento público, desinfecta la zona donde te vas a sentar con alcohol. 17.- Recuerda que toda superficie donde vayas a poner tus manos o tu cuerpo te expone potencialmente al virus. (Desinfecta el área o superficie)



AL LLEGAR A CASA: 1.- Rociar con alcohol, los zapatos y las suelas. 2.- Establecer una zona segura para dejar los zapatos fuera de la entrada de tu casa. 3.- Antes de ingresar víveres a su domicilio, desinfectar con una solución de cloro y agua (Preparar una solución con cloro 4 ml + 1 litro de agua) Desinfecte verduras y todo lo que pueda sumergir en esta solución, luego enjuague con abundante agua y seque con algo limpio, de preferencia toallas de cocina. Tenga listo un lugar y los utensilios necesarios para realizar la desinfección fuera de su casa. 4.- los productos que vengan en envoltorios sellados o botellas, fundas o bolsas selladas, también es necesario desinfectarlas. 5.- Antes de entrar a tu casa, rociar con alcohol toda tu ropa, gafas, gorras, celulares, laptops, billeteras, monedas, billetes, tarjetas y cualquier utensilio de trabajo. (Tu hogar es tu refugio sagrado)

6.- Arroja al contenedor de la basura, bolsas (fundas), contenedores, papeles, envoltorios, botellas, etc. etc. 7.- Vaya a un lugar donde pueda sacarse la ropa y ponerla en la lavadora. (Lavar la ropa) 8.- No tope nada del interior de su hogar, eso incluye sillas, camas o cualquier objeto de su hogar. 9.- Asegúrese de que alguien abra las puertas por usted, caso contrario vaya desinfectando con alcohol todo lo que usted toque. 10.- Vaya al baño tome una ducha. (Aconsejable bastante espuma) y cepíllese los dientes, use enjuague dental.

11.- Por favor evite visitas a su domicilio, esto incluye también a sus familiares (Recuerde: cara vemos, infectados no sabemos). 12.- No comparta, ni reciba alimentos preparados por familiares o vecinos. Prepare sus propios alimentos. (Si necesita o desea compartir, solo comparta víveres). 13.- Si te ves en la necesidad de comprar alimentos preparados, asegúrate de que quienes los preparan cumplan con normas de higiene como cubrirse la boca y la nariz con mascarillas o barbijos, usar guantes y gorros, y que haya la debida desinfección de los locales, el debido procesamiento y almacenamiento de los productos.