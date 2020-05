Autoridades municipales de Chiautla piden a ciudadanos respetar Bando Municipal para evitar sanciones

Ante la información que circula en algunas redes sociales referente a la retención de un ciudadano por elementos de la policía municipal en la comunidad de Ocopulco del Municipio de Chiautla Estado de México, fue porque no contaba con el permiso correspondiente para realizar la actividad de perifoneo, como lo establece el Bando Municipal de Chiautla.



Los hechos acontecieron sobre la calle Caleros de la comunidad de Ocopulco perteneciente al municipio de Chiautla, cuando dos personas abordo de un vehículo modelo ATTOS color blanco con placas de circulación MUR-44-62 del Estado de México realizaba la actividad de perifoneo, y a petición del Director de Gobierno municipal, Urbano Ramìrez y del director de Regularización Comercial, César Alejandro, elementos de la policía municipal, detuvieron la marcha del vehículo para solicitar el permiso correspondiente.



Al no presentar dicho permiso solicitado por las autoridades municipales, se les invito a pasar a las oficinas del palacio municipal para aclarar la situación, motivo por el cual el ciudadano quien dijo llamarse Irsabit González Jiménez de 25 años de edad con domicilio en privada de Río chiquito sin número, Huexotla municipio de Texcoco, fue quien ingresó al palacio municipal.



Ya en el lugar fue atendido en las oficinas del Ayuntamiento donde se le aclaró que no podía realizar la actividad de perifoneo sin el permiso correspondiente, y una vez aclarada la situación que no duró más de 10 minutos, el ciudadano se retiró del lugar sin sanción alguna.