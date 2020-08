Autoridades municipales de Córdoba refuerzan medidas de prevención ante el COVID19 en Colonia México

Autoridades municipales de Córdoba reforzaron las medidas de prevención ante el COVID-19 en las inmediaciones de la Colonia México, donde este viernes se llevó a cabo la Jornada Intensiva Preventiva en la que participaron personal de las direcciones de educación y deporte, Comercio, tránsito y seguridad vial así como personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y la Jefatura de Salud.



En esta Jornada Intensiva Preventiva se puso en marcha el uso de cuatro bombas aspersoras individuales que ayudan a sanitizar espacios públicos donde los tractores aspersores no pueden ingresar por lo reducido del lugar, informó Ivan Antonio Espinosa Hermida, coordinador de la Mesa COVID -19.





Durante esta actividad personal de educación y deporte inhabilitó espacios públicos para evitar la aglomeración de personas y prevenir la propagación del SARS-COV-2 entre los mismos vecinos, mientras que las y los conductores de La Jerga, distribuyeron cubreboca entre las y los ciudadanos para procurar su salud, recordándoles que el uso adecuado de éste ayuda a reducir las probabilidades de contraer o transmitir el virus.



Por su parte, personal de Comercio visitó tienditas y establecimientos comerciales para compartirles información relacionada a las medidas sanitarias que se deben implementar para cuidar la salud de sus clientes, cómo el uso de cubreboca, instalación de tapetes sanitizantes y restringir el acceso a una persona por familia para evitar aglomeraciones dentro de sus instalaciones.



Espinosa Hermida apuntó que este sábado la Jornada Intensiva Preventiva se realizará en el Infonavit Santa Margarita, por lo que invitó a la población a que cuando escuchen a la brigada sanitizadora abran sus puertas y ventanas para permitir que la nube pueda ingresar y tenga mayor efectividad. Destacó que estas acciones no sustituyen las demás medidas sanitarias como uso de cubreboca, lavado constante de manos y la desinfección de superficies dentro del hogar.



De manera paralela, personal de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) aplicó un operativo emergente en el bulevar a Peñuela, para supervisar que usuarios y operadores del transporte público de pasajeros utilicen cubreboca y no excedan el 5O% de su capacidad de servicio para procurar la distancia mínima entre individuos.



Finalmente, José Sierra reiteró que continuará este tipo de operativos y se aplicarán otras medidas, tomando en cuenta que Córdoba sigue ubicado en color marrón dentro del Semáforo de Riesgo Epidemiológico y de acuerdo a la Secretaría de Salud de Veracruz.