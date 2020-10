Autoridades realizan cateo en un domicilio de Luis Serna, "exmano derecha" de Mancera

CIUDAD DE MÉXICO.- 22 octubre 2020. Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron un cateo en un domicilio de Luis Serna, exsecretario particular del ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, luego de que un juez del Tribunal Superior de Justicia Local les otorgó la orden judicial para la inspección del inmueble.



La diligencia se realizó en la vivienda ubicada sobre la calle Calero No 7, en la colonia San Ángel de la alcaldía Álvaro Obregón, donde inició alrededor de las 19:00 horas. Según fuentes de la Fiscalía, buscaban documentos del exfuncionario de los años 2016 y 2017.



Afuera del lugar, Esteba Arcos, abogado defensor de Serna, explicó a los agentes que en el lugar no había nadie y trató de impedir el trabajo judicial, incluso les ofreció que él -en calidad de abogado y representante legal- podría presentarse ante el Ministerio Público en calidad de testigo, sin embargo, los agentes continuaron con su labor.



El propio representante legal confirmó que el domicilio pertenece a una de las hijas del exsecretario particular de Mancera, quien se encuentra al interior junto con su familia.



Al exterior se encontraban varios vehículos de la dependencia federal y un promedio de 35 agentes, quienes realizaron la diligencia.



Finalmente, el operativo terminó a las 23:15 horas. Y el abogado detalló que las autoridades le explicaron que era investigación contra Carlos Jimenez, esposo de la hija de Luis Serna.