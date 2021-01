Autoriza AMLO a gobiernos y empresas comprar vacunas contra el COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Salud emitir un comunicado autorizando a empresas y a gobiernos locales la compra de vacunas anti COVID-19.



El único requisito es anexar el contrato con el número de dosis adquiridas, así como los puntos donde serán aplicadas.



La compra de dosis por parte de la Iniciativa Privada y de gobiernos estatales y municipales debe ser en un laboratorio autorizado y reconocido mundialmente.



En ese sentido, el mandatario dijo que es necesario anexar a la petición de autorización la cantidad de dosis compradas, la farmacéutica, cuándo llega y dónde será aplicada.



Agregó que estos requisitos tienen el propósito de evitar duplicidades con el plan nacional de vacunacion.



"El gobierno va cumplir el compromiso de vacunar a todos de manera gratuita, pero no quiero que se mal interprete de que hay un monopolio de vacunas por parte del gobierno", dijo.



También, añadió el mandatario, para que no andén engañando diciendo que van acomprar y es pura demagogia.



Consideró que es muy difícil comprar las vacunas, pero no habrá impedimentos para que las tengan en tiempo y forma.