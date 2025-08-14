Autoriza gobierno del estado de México 40 concesiones de grúas y corralones

La Secretaría de Movilidad buscan garantizar servicio seguro, eficiente y con tarifas justas

Autoriza gobierno del estado de México 40 concesiones de grúas y corralones
Gobierno
Agosto 14, 2025 16:01 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

TLALNEPANTLA, Estado de México. – El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez otorgó 40 nuevas concesiones a empresas legalmente constituidas para prestar el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos en la entidad.

Ricardo Reynoso Delgado, Subsecretario de Movilidad, afirmó que las compañías cumplieron con los requisitos técnicos y operativos establecidos en la Norma Técnica publicada el 3 de agosto de 2022, lo que, dijo, asegura seguridad jurídica para usuarios y concesionarios, además de tarifas justas autorizadas por la Secretaría de Movilidad (Semov).

Señaló que tras años de abandono y malas prácticas, este es un paso histórico para modernizar y transparentar el sector. Explicó que la entrega es resultado de mesas de trabajo iniciadas a finales de 2023 con representantes de las empresas, que acreditaron condiciones físicas y legales para operar.

Por su parte, Gabriel Gerardo García Reyes, Director del Registro Estatal de Transporte Público, advirtió que la Semov realizará operativos permanentes de verificación para constatar que las unidades y depósitos trabajen conforme a la normatividad.

La Secretaría de Movilidad precisó que, además de estas 40 firmas, otras tres ya contaban con concesión para ofrecer el servicio.

Con esta medida, el Gobierno del Estado de México busca fortalecer la movilidad segura y transparente, garantizando que las grúas y corralones operen con apego a la ley y en beneficio de la ciudadanía.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Autoriza gobierno del estado de México 40 concesiones de grúas y corralones

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.