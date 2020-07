Avalan ciudadanos de Córdoba acciones preventivas ante COVID19

Ciudadanos de Córdoba avalaron la intervención de unidades del transporte público que llevan a cabo autoridades municipales las cuales tienen el objetivo de verificar el uso obligatorio de cubreboca, la reducción en el número de pasajeros y la distribución de gel antibacterial.



’Son medidas muy buenas para cuidarnos y cuidar a toda la gente, entre nosotros mismos también poner el ejemplo, hay unas personas que no entienden, prevenir siempre y pues ayudarnos entre todos, cuidarnos para le bien de todos’, comentó Ciro Contreras.



Por su parte, María Hernández, precisó que estas acciones son necesarias para el cuidado de la salud: ’El bien es para nuestro cuerpo y el bienestar de nuestra salud. No estamos acostumbrados a andar con el cubreboca de hecho y nunca habíamos pasado esta situación más que nada hasta que lo estamos viviendo, pero debemos acostumbrarnos ahorita que salimos de casa’.



’Les recomiendo a todos los que andan en autobuses y taxis que traten de protegerse para que no se enfermen’, agregó Félix Jiménez.



Israel Alejandro Lara Gutiérrez, titular de la Jefatura de Salud Municipal, precisó que los operativos en transporte público se mantendrán en los accesos a la ciudad para vigilar que operadores y usuarios apliquen los protocolos de seguridad sanitaria. Destacó que existe una buena respuesta ciudadana en la aplicación de estos protocolos.



’Hemos tenido buena respuesta de la ciudadanía, ya está acatando bastante bien las indicaciones, eso es algo favorable para la ciudad, para nosotros de que sí están cooperando con la administración’.



Dijo que con el reforzamiento de las medidas de prevención e higiene se va a lograr aplanar la curva y disminuir los casos positivos, así como eventualmente, haya menos defunciones.



Este día autoridades municipales llevaron a cabo operativo vial por la salud en la zona de Los Cerezos, donde entregaron cubrebocas a usuarios del transporte público y reforzaron las medidas sanitarias con operadores.