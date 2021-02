AVALAN DATOS DE INEGI GESTIÓN FAVORABLE DE OMAR FAYAD



- Inegi dio a conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 que ofrece información sobre la población; así como características sociodemográficas



- Lamán Carranza Ramírez realizó un recuento de los avances estatales reportados por el organismo nacional.



’De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, a cuatro años de gestión del gobernador Omar Fayad, en Hidalgo se transforma en la calidad de vida de los 3 millones 82 mil 841 hidalguenses que ahora somos’, declaró Lamán Carranza Ramírez.



Durante la Primera Reunión Ordinaria del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Hidalgo, el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva indicó que Hidalgo fue la octava entidad que más creció en el país.



’Del inicio de la gestión de Omar Fayad a 2020, pasamos de 59 a 67 viviendas de cada 100 con acceso a agua entubada, lo que significa que más de 127 mil familias, y casi 460 mil hidalguenses que no contaban con acceso al líquido, hoy lo tienen’, expresó.



Además, agregó el funcionario estatal, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en cobertura de drenaje pasamos de 90.9 a 94.9 por ciento; lo que significa un impacto favorable a más de 125 mil familias y más de 450 mil personas.



Carranza Ramírez destacó que derivado de un esfuerzo histórico de invertir en este rubro, la disponibilidad de energía eléctrica se incrementó de 98.5 a 99 de cada 100 viviendas, esto significa llevar luz a los hogares de 102 mil familias y alumbrar la vida de cerca de 370 mil hidalguenses más.



’Así se cumple una promesa del gobernador Omar Fayad, que hoy respaldan los datos del Inegi: agua, luz y drenaje para quien más lo necesita’, aseguró el servidor público.



En tanto, más de 109 mil familias, es decir, 400 mil personas pueden evitar enfermedades y tener un mejor estado de salud, pues el estado pasó de 95.7 a 97.3% de viviendas con sanitarios.



Carranza agregó que Hidalgo de acuerdo con el Censo 2020 del Inegi, de 2015 a 2020 Hidalgo dio pasos importantes para participar de lleno en la era digital, ya que el acceso a Internet se duplicó e incrementó el uso de teléfono celular y la disponibilidad de computadora en los hogares,



’En el gobierno de Omar Fayad Meneses, más de 88 mil familias que al inicio de esta administración no tenían una computadora en casa, ahora pueden utilizarla y más de 180 mil familias que hace 5 años no tenían acceso a internet, hoy ante la pandemia, tienen la posibilidad de realizar actividades en línea. Esto se traduce en más oportunidades para más de medio millón de hidalguenses’, detalló.



Lamán Carranza indicó que en Hidalgo hay menos viviendas con piso de tierra y construidas con materiales precarios, un impacto favorable a la vida de más de 20 mil personas que vivían en condiciones críticas en la entidad.



El titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva resaltó que Hidalgo es el segundo lugar nacional con la mayor proporción de personas con discapacidad afiliadas a un servicio de salud.



Además, es cuarta entidad con mayor proporción de personas de 6 a 14 años que saben leer y escribir; así como la séptima con mayor proporción de alfabetismo.



’En los últimos 5 años, el grado promedio de escolaridad en Hidalgo se incrementó de tercero de secundaria, a primer semestre de bachillerato. Para el nivel superior, lograron concluir sus estudios universitarios casi 85 mil personas más que al inicio de esta administración’, apuntó Carranza Ramírez.



Finalmente, y no menos importante, precisó Carranza, Hidalgo es octavo lugar nacional que más disminuyó la población hablante de lengua indígena que no habla español; y noveno con la mayor cantidad de personas de 15 años y más que hablan una lengua indígena y son alfabetos.



’Si podemos observar, Hidalgo está en el top 10 del país en muchos rubros importantes y significativos, algo que nos alienta a seguir trabajando porque los retos son muchos, sin embargo, los datos duros de este censo son testimonio de que el gobernador Omar Fayad tiene claridad y visión de futuro en su gestión’, estableció.



Para concluir, Lamán Carranza explicó que esto se debe a que la administración del gobernador Omar Fayad, es un gobierno que actúa con base en las necesidades de las personas y las familias, plasmadas a través de la mayor participación nacional para el Plan Estatal de Desarrollo; así como en una evaluación constante y evidencias sustentadas en datos oficiales, como los del Inegi.