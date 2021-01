Avalan en comisiones paquete fiscal para Edomex

*Recurso se destinará a infraestructura vial, obras y salud



*Condicionan contrato de 2 mil mdp hasta el segundo semestre del año



Toluca, Méx., a 22 de enero de 2021. Diputados aprobaron por unanimidad el Presupuesto de Egresos para el Estado de México, por un monto de 307 mil 800 millones de pesos para este 2021 y un endeudamiento de 8 mil 637 millones de pesos para infraestructura vial, diversas obras y salud, en lugar de los 16 mil millones de pesos que solicitaba el gobierno estatal.



En reunión de comisiones legislativas de Finanzas Públicas con Planeación y Gasto Público, la diputada Mónica Álvarez Nemer, leyó el dictamen final que elaboraron los diputados para el ejercicio fiscal 2021, que incluye ingresos estatales por un monto de 307 mil 983 millones de pesos, que es 7 por ciento menor en relación con la Ley de ingresos de 2020.



Los legisladores establecieron diversos términos para la contratación de financiamiento neto hasta por un monto de 8,637 millones de pesos, de los cuales 2 mil 637 millones de pesos se destinaran para realizar obras de infraestructura vial y transporte masivo que sean acordadas con la Federación.



Mientras que 4 mil millones restantes serán destinados a los rubros de obra pública, salud, transporte masivo, sistema de saneamiento y drenaje y proyectos de electrificación.



Y en el caso de que el Estado informe ante la Legislatura haber concluido el proceso de contratación del 40 por ciento de los 4 mil millones de pesos, podrá realizar la contratación del monto restante por 2 mil millones de pesos, a partir del segundo semestre del presente ejercicio.



’El financiamiento es con el fin de dinamizar la economía, fortalecer el sistema de salud estatal, impulsar la inversión en infraestructura productiva y el desarrollo económico de la entidad’, sostuvo la diputada Mónica Álvarez Nemer, secretaria de la Comisión de Finanzas Públicas.



La diputada Elizabeth Millán García dijo que los legisladores cumplieron su responsabilidad de autorizar la Ley de Ingresos y corresponde al Gobernador Alfredo del Mazo que el recurso se utilice para los rubros que aprobó la Legislatura.



Mientras que el diputado Max Correa Hernández apuntó que la autorización para contratar créditos para obras estratégicas del Gobierno de México se hará bajo nuevos mecanismos de vigilancia y auditoria, y que el gobierno estatal hizo el compromiso de destinar recursos para terminar las obras de salud inconclusas que dejaron anteriores gobiernos, y consisten en al menos 10 hospitales.



’Desde el Congreso se hará justicia a los mexiquenses que reclaman salud, y que esos hospitales que nunca terminaron e inauguraron porque se robaron el dinero, ahora podamos decir que efectivamente esos hospitales van a estar en funcionamiento próximamente gracias a la aprobación de este paquete financiero’, sostuvo el diputado de Morena.



Además recordó que también celebró que se incluya otorgar incentivos a empresas que contraten a personas de comunidades indígenas, a liberados con motivo de Amnistía, por los 24 meses posteriores a la contratación.



Los legisladores avalaron también por unanimidad el Presupuesto de Egresos para la administración estatal y apuntaron que estarán vigilantes de la aplicación de los recursos destinados a programas sociales, particularmente el de Salario Rosa.





’Las mujeres tienen que saber que estos recursos son públicos y que no están vinculados a una obligatoriedad de participación electoral en favor de tal o cual partido político; son derechos adquiridos por los ciudadanos, y el uso clientelar y electoral del salario rosa es un delito grave, no vamos a estar ciegos, ni vamos a mirar hacia otro lado’, sostuvo Max Correa.





El legislador exhortó a los servidores públicos a que no caigan en la tentación del uso faccioso y electorero de los programas sociales, y no pretendan medrar con las necesidades de los mexiquenses.



Los dictámenes finales del paquete fiscal se pasarían esta misma tarde a sesión del pleno, convocada para las 17 horas, para someterse a votación.