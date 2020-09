Avalan en comisiones reducir síndicos y regidores en Ayuntamientos

Toluca, Méx., a 23 de septiembre. Diputados avalaron por mayoría de votos, en comisiones, la propuesta impulsada por Morena, para las reformas a la Ley Orgánica Municipal y el Código Electoral para reducir el número de síndicos y regidores de los Ayuntamientos, y que permitirá reducir la burocracia que hoy gasta un 80 por ciento de recursos en gasto corriente.



El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Maurilio Hernández González aseveró que hoy existe una realidad, que pone en evidencia un sistema de gobierno municipal obeso, como ocurre también a nivel de los estados y como hubo en la Federación, y se requiere adelgazarlos.



’El promedio del gasto corriente de la administración pública en general es del 80 por ciento, y solo un 20 por ciento en inversión, servicios y obras, por eso las condiciones del municipio, y de los estados del país como están actualmente’, sostuvo.



Respecto a los señalamientos de las bancadas del PAN, PVEM y PRD que la propuesta es un atentado a la democracia y a las minorías, el líder de Morena aseveró que no se atenta al principio de la democracia.



La propuesta, señaló el diputado Faustino de la Cruz Pérez establece que para los municipios de hasta 50 mil habitantes como Atlauta, Axapusco y Amanalco, estarán conformados por un presidente, un síndico y dos regidores de mayoría relativa, y dos regidores de representación proporcional.



Agregó que para los municipios de entre 50 mil y 150 mil habitantes, como Teotihuacán, Tianguistenco, Ocoyoacac y Atlacomulco, estarían integrados por un presidente, un síndico y cuatro regidores de mayoría relativa, y dos regidores de representación proporcional.



Asimismo, en municipios de entre 150 mil y 500 mil habitantes, como Texcoco, La Paz y Chicoloapan, tendrían un presidente, un síndico, cinco regidores de mayoría relativa, y tres regidores de representación proporcional.

Mientras que para los Ayuntamientos con más de 500 mil habitantes, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Toluca y Ecatepec, habría un presidente, un síndico, seis regidores de mayoría relativa, y un síndico y cuatro regidores de representación proporcional.



Faustino de la Cruz rechazó que la iniciativa persiga una intención electoral, pues con ello se reducirá el gasto en Ayuntamientos por mil 500 millones de pesos, y priorizar su uso para atender el grave rezago que se vive en los municipios y el estado.



’Acotemos el gasto oneroso que le implica a la ciudadanía, tener representación que no representa a veces a los ciudadanos y solamente obedece a intereses de grupo, de familia o de facción’, apuntó el morenista.



La legisladora Azucena Cisneros Coss aseguró que quienes se opusieron a la iniciativa promueven un falso debate sobre el número de regidores, cuando el debate de fondo es incluso a nivel nacional sobre la pérdida de privilegios y no trastoca la representatividad de las minorías,



’Lo que está en la mesa es disminuir los recursos a la burocracia y es un clamor social, quieren menos diputados, menos regidores, menos burocracia, y más recursos para solucionar los problemas que padece la gente".



En representación del Partido del Trabajo, el diputado Armando Bautista reconoció que no es una decisión fácil, la reducción de síndicos y regidores, pero es momento de quitar el lastre de la corrupción que hoy tienen los municipios y es el inicio para trasformar el sistema político, para tener autoridades municipales fuertes, representativas y fuertes financieramente.