Avalan en comisiones reforma al Sistema de Pensiones impulsada por AMLO

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 08 diciembre 2020.-Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda avalaron con 22 votos a favor y tres abstenciones la reforma al sistema de pensiones propuesta por el Ejecutivo Federal, que este miércoles sería presentada al Pleno para su discusión y aprobación.



Los legisladores, sin embargo, abordaron instalar una mesa de análisis para revisar el tope a las comisiones de las Administradoras de Ahorros para el Retiro (Afore) previsto en el dictamen.



El proyecto distribuido a los legisladores integrantes de la comisión dictaminadora prevé, entre otros aspectos, reducir de mil 250 a mil las semanas de cotización al Seguro Social para tener derecho a una pensión, además de aumentar la aportación total a las cuentas individuales de los trabajadores de 6.5 por ciento, más cuota social, a 15 por ciento, incluyendo la cuota social.



El incremento de la aportación patronal se hará gradualmente de 2023 a 2030, mientras la recomposición de la aportación del Estado entrará en vigor en 2023.



Los legisladores expresaron su respaldo a la propuesta presidencial de aumentar el monto de la pensión garantizada que se otorga a los trabajadores que, cumpliendo con los requisitos para gozar de las prestaciones de cesantía y vejez, no tienen los recursos suficientes en su cuenta individual para obtener una pensión mayor a dicho monto.



Para ello se modifica la forma de determinar el monto de dicha pensión, que actualmente puede ser hasta 3 mil 289 pesos, para que en lo sucesivo se calcule de acuerdo a las semanas de cotización, que se reducen de mil 250 a mil, el promedio del salario base de cotización que el trabajador obtuvo durante su vida laboral y la edad del trabajador.



El dictamen considera asimismo establecer un tope a las comisiones de las Administradores de Fondos para el Retiro (Afores), sujetándolas a un monto máximo equivalente al promedio aritmético de los cobros aplicables en los sistemas de Estados Unidos, Colombia y Chile.



Al respecto, el diputado del PRI Fernando Galindo dijo que estas modificaciones son positivas al incrementar el ahorro de largo plazo, sin embargo, considero que hay algunos elementos que pueden afectar el sistema en su conjunto que se tienen que revisar.



’Nosotros consideramos que no es buena idea establecer precios máximos en la economía. Esta intención de establecer precios topados en cualquier sector de la economía, creo que va en contra de la competencia económica’, argumento.



Afirmó que el PRI está a favor de reducir las comisiones que se les cobran a los trabajadores en nuestro país, ’pero hacerlo de manera artificial no creo que sea la manera correcta’.

Fuente: Vanguardia