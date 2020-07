Avalan Ley contra oligopolios de comercializadoras en el Sector Salud

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados avaló los cambios a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para que se puedan realizar compras afuera de México cuando las condiciones no sean ideales dentro del país.



El propósito de la Ley es que en lugar de adquirir medicamentos y otros insumos con las comercializadoras que tienen derechos exclusivos sobre los mismos en territorio nacional, se pueda avalar una compra directa a sus factorías en el extranjero, siempre que se demuestre mediante un estudio de mercado que las condiciones de las establecidas en México, son desventajosas.



Con lo anterior, se buscaría que los oligopolios de comercializadoras ofrezcan precios competitivos al Sistema de Salud, so pena de adquirir directamente en el extranjero.



El diputado Mario Delgado Carrillo, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), subrayó que el objetivo de la reforma a la Ley es establecer un nuevo procedimiento para la compra de bienes o prestación de servicios en salud a organismos intergubernamentales e internacionales.



Asimismo, afirmó, ’se busca asegurar al Estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad, a fin de garantizar a la ciudadanía el derecho humano a la salud y acceso a servicios de calidad’.



El presidente de la Junta de Coordinación Política consideró ’necesario generar las bases legales que permitan acceder a mecanismos internacionales como una opción más para la adquisición de bienes y servicios para la salud’.



El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, el Diputado Óscar González Yáñez (PT), confió ’en que con esta reforma se concrete el cambio estructural más importante en la materia’. Facilitará, precisó, la planeación y programación presupuestaria y el seguimiento en su ejecución. Aseguró que habrá mayor transparencia, lo que contribuirá a evitar el cohecho y la corrupción.



’El principal consumidor en una sociedad es el Estado; es el que más compra y evidentemente es el que tiene que estar más vigilado, el que debe tener mayor transparencia, porque compra con el dinero de todos los contribuyentes. No hay nada más dañino para un Estado que la corrupción’, señaló.Con información de Sin Embargo