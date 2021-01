Avance de las Mafias......

PUES PARECE QUE NO ENTENDIERON QUE NO ENTIENDEN Y HAY QUE RECALCAR QUE EFECTIVAMENTE LOS ’ESTRATEGAS VACACIONISTAS Y PROTEGIDOS’ PUES HABLAN MUY BIEN Y A LO MEJOR EXPLICAN BIEN, PERO SE LES OLVIDA QUE SI PUEDEN COMPRAR MUCHAS MÁS CAMAS, ARMAR HOSPITALES COVID, PONERLES LOS EQUIPOS, PUES LOS NEGOCIOS AHÌ ESTÁN Y DE ESO VIVEN, VENDIENDO EQUIPOS Y MEDICAMENTOS, PERO LO QUE NO SE PUEDEN AUMENTAR ES A LOS MÉDICOS Y A LAS ENFERMERAS Y AL PERSONAL SANITARIO PORQUE ADEMÁS YA ESTÁN HASTA LA MADRE DE VER QUE SUS ESFUERZOS SE LOS PASAN POR EL ARCO DEL TRIUNFO, INCLUYENDO AL QUE SE SUPONE ES EL ’JEFE’ DE LA ESTRATEGIA Y SOLAMENTE RESPETA LA SANA DISTANCIA Y SE LAVA LAS MANOS Y SE COLOCA EL CUBREBOCAS CUANDO ANDA FUERA DEL PAÍS, PORQUE SI ANDA DE VACACIONES O DANDO LAS CONFERENCIAS, PUES LE VALE… Y CLARO, SIGUEN CAYENDO MUCHOS MEXICANOS QUE NO ENTENDIEN O NO ENTENDIERON PORQUE VIERON A LOS JEFAZOS COMO SI NADA…



Y mientras eso sucede y todos alegan que si deben abrir los negocios pero no hablan de que se podrían abrir si se cumplieran las normas sanitarias pero la experiencia como se ha mostrado en Monterrey, Nuevo León, es que las empresas que cumplían con las normas y operaban para proteger a sus clientes pero cuando e gobernador se ’iluminó’ y ordenó cerrar todos pues se jodieron y siguen perdiendo y pues así nadie jala parejo, lo mismo sucede en la capital y en los estados donde las cosas andan del carajo, porque nadie puso orden para que los negocios cumplieron con las normas sanitarias y las personas también las respetaran con eso de que no se atentaría con la libertad y los derechos humanos y así, los que iban cumpliendo con todo esto también fueron contagiados, y en ellos nadie ha pensado en que no se respetaron sus derechos a la vida, los humanos, ni su libertad, pero la demagogia pues es muy clara y a los pendejos se les convence por ello, por pendejos… y así hasta se justifica que el ’general’ que debe orientar el combate pues pobrecito, cansado y enamorado pueda irse de vacaciones y además para que nadie lo chingue ni lo joda pues lo mandan a ’negociar las vacunas’ a ver si salen mejor que las que ha negociado Marcelo, porque cómo a uno de los consentidos no se le deja exponerse a los medios como un operador en las compras, y la neta es que en vez de andar de pata de perro y de vacaciones debería estar en la línea de fuego, como un buen general pero, pues ya vemos, cundo se tiene el poder pues se tiene y nos jodemos todos.



Y mientras como dicen en Tepito donde ni siquiera pueden controlar las calles ni los negocios de chelerías ni las taquerías, ni los centros de venta de drogas, armas, artículos de contrabando. robados, tráfico de gentes, prostitución: ’ mientras nos hacemos pentontos con lo menor pues jodemos con lo mayor y se hacen los negocios’, así las ventas y distribución de drogas si no se aumentan porque los restaurantes, cantinas y bares están cerrados pues están las calles y las tienditas que además, también, venden balas y pistolas, artículos robados y de contrabando y la expansión en las colonias y zonas populares como se le dice para no llamarlas zonas jodibles o injodibles van viento en popa y las mafias y las pandillas aumentan en su poder y control.



Ahora existe una enorme preocupación porque según los estudios en México se reciben cuando menos 200 mil armas de diferentes calibres cada año, esto nos dará una enorme cifra de millones de armas en manos de gentes o de las mafias que controlan el crimen organizado, y en muchos de esos casos el armamento que tienen los grupos mafiosos que controlan en realidad el tráfico en las calles y son los encargados de procesar drogas sintéticas y de contrabandearlas a los mercados norteamericanos y europeos pues cuentan, muchas veces, con mejor armamento que nuestras fuerzas armadas y ellos si puede disparar porque no andan en los abrazos y no balazos y por ello siguen en la lucha por controlar las rutas y mercados locales en todo el país .



Muchas investigaciones indican que los grupos poderosos y las bandas eficientes que cuentan con los contactos, ahora están muy relacionadas a nivel internacional y con los grupos como la Yakuza o las mafia china, la Rusa y la colombiana y se ha descubierto que la protección y las relaciones llega hasta el nuevo sistema de lavado de dinero con inversiones financieras a nivel internacional, donde se operan con grupos especializados como el Italiano o el Francés o los mismos banqueros que siempre han sido el camino del guardado de dinero y de limpieza e inversiones de esas sumas enormes conseguidas por la delincuencia organizada. Así se han descubierto pero esa operación tiene muchos años en la zona de Pacífico, el tráfico de drogas con sumergibles, y por uno que detienen hay decenas que llegan, tan es así que hasta especialización y fábricas clandestinas tienen en varias partes de América Latina y corren no solamente para México sino para otras naciones, lo peligroso es que con esa fuerza financiera y la enorme fuerza paramilitar y organización en todo el país abarcan muchos otros negocios como las inversiones en empresas, préstamos financieros legales e ilegales, juegos bancarios de todo nivel y tienen las relaciones públicas para tener amplia protección en el sector empresarial y financiero así como en la administración pública y en la política de tal suerte que, en muchos casos, entran cuando quieren y tienen a los operadores adecuados en la narco política para tener el control de muchos espacios en Municipios y se han llegado a mantener control en Estados y capitales importantes como Nayarit o Tamaulipas, Veracruz y otros más, pero con todo ello tienen y están probando las relaciones en otros estados, y los mandos envían comida de regalo a zonas jodidas y con ello van incursionando en el manejo y protección popular y esto es importante señalarlo, porque al final de cuentas es como se va controlando el voto en los proceso electorales… así que mucho cuidado.