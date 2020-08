Avances contra el coronavirus

Para superar el problema del coronavirus y todas sus consecuencias, en particular las económicas, la atención del mundo se ha centrado en la obtención de una vacuna, pero sin menospreciar estos esfuerzos, también debe considerarse que tanto médicos como científicos también trabaja por desarrollar medicamentos que ayuden a sanar a los contagiados.

Su importancia radica en que gran cantidad de enfermos podrán ser tratados adecuadamente y lograr su pronta recuperación, es decir, ya no sería necesario que muchos de ellos sean hospitalizados, sí probablemente los más graves y con otro tipo de padecimientos, lo que permitiría además reducir las condiciones del confinamiento de las personas.

Por ello, el laboratorio farmacéutico británico AstraZeneca –el mismo que junto con la Universidad de Oxford desarrollan una vacuna contra el coronavirus–, anunció haber iniciado los ensayos clínicos de un fármaco para prevenir y tratar la Covid-19, donde en su fase uno de pruebas participan 48 voluntarios sanos del Reino Unido, de entre 18 y 55 años de edad, y busca determinar si el fármaco es seguro y cómo responde el cuerpo humano.

Tras este ensayo, donde se combinan dos tipos de anticuerpos y es financiado por los departamentos de Defensa y de Salud del gobierno de Estados Unidos, se espera tener resultados tener antes de fin de año y, de resultar concluyentes, AstraZeneca procederá a los ensayos de las fases dos y tres a mayor escala para evaluar la eficacia del fármaco.

Por su parte médicos que han trabajado diariamente con los pacientes de Covid-19, han logrado establecer una serie de medicamentos para tratar esta enfermedad. De acuerdo con el Centro de Epidemiología de Milán, Italia, se han combatido los coágulos en los pulmones con aspirinas y la heparina; la falta de oxigenación se puede advertir preventivamente con un oxímetro de pulso de uso casero, a fin de que el paciente pueda recibir atención inmediata.

El favipiravir y el redemsivir, dos medicinas antivirales, pueden acabar con el coronavirus aunque no siempre funcionan; otros mueren porque su sistema inmunológico reacciona de más y produce una ’tormenta de citoquinas’, sustancias de autoprotección tan fuertes que pueden ser letales, pero se evita con esteroides; y científicos israelíes descubrieron que la sustancia alpha defensin, producida por los glóbulos blancos, genera microcoágulos pulmonares, lo que se puede contrarrestar con colchicina, droga usada por décadas contra la Gota

Es de desear que las investigaciones y la práctica médica diaria, ayuden pronto a combatir el coronavirus, lo que resultará en un gran alivio para toda la humanidad.