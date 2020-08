Avances en el semáforo epidemiológico…

(Carta a Don Héctor)



LA REAPERTURA EN GUERRERO DE OTRAS ACTIVIDADES no esenciales, pero que son necesarias para reactivar la economía del estado, muestra que la pandemia en la entidad se está controlando, o en otras palabras, se ha logrado estabilizar, en comparación con otras entidades del país que se encuentran en semáforo rojo, es decir, en lo más grave de la crisis sanitaria, que se refleja en el número de contagios, y de decesos.



Guerrero, como todos saben, se encuentra en color naranja, del semáforo sanitario en donde el rojo es lo más grave, razón por la cual están paralizadas todas las actividades económicas no esenciales. El sigue el color naranja, en donde reanudan algunas de las actividades; continúa el color amarillo, en donde la reapertura es mayor, hasta llegar al color verde, que es el ideal, es decir, en donde todas actividades se desarrollan de manera normal.



A principios de mes, tras pasar el estado del color rojo al naranja, el gobierno del estado decretó la apertura de algunas actividades no esenciales, como restaurantes, comercios, hoteles e incluso las playas de Acapulco, aunque con ciertas restricciones, como un primer paso para reactivar la economía local, y a partir de este miércoles se autorizó reabrir otras actividades no esenciales, que se suman a las primeras.



En efecto, en base a un decreto del gobernador Héctor Astudillo Flores se autoriza la reapertura de cines, teatros y albercas, aunque con ciertas restricciones, lo cual, a pesar de ello es un avance, e indica que la pandemia, si bien no se ha domado, sí se ha logrado estabilizar en el estado, pues de acuerdo al número de contagios y decesos se está reduciendo, en comparación con los meses anteriores.



De acuerdo al gobierno del estado, a la fecha se tienen 12 mil 756 casos confirmados y mil 514 defunciones, con 127 nuevos casos en las últimas 24 horas, destacando que en los primeros 11 días de agosto se registraron 115 decesos, con un promedio de 9.5 por día, en comparación con el mes de junio, donde hubo 603 en el mismo periodo, y en julio pasado 343.



Las cifras, por supuesto, son del gobierno federal. Por cierto, de acuerdo a la Secretaría de Salud estatal, también hay una estabilización en el número de pacientes hospitalizados por coronavirus.



Cabe señalar que precisamente por el manejo de la pandemia, el gobernador Héctor Astudillo Flores se encuentra entre los primeros lugares de mayor aceptación y reconocimiento de la población, de acuerdo a diversas encuestas nacionales levantadas precisamente para medir el trabajo de los gobernadores con respecto al coronavirus.



Es decir, con la reapertura de nuevas actividades no esenciales, pero que son necesarias para que en el estado se continúe con la reactivación económica, Guerrero avanza en el semáforo epidemiológico.



Hay que decir que el estado estuvo a punto de volver al color rojo, en base a un repunte de casos de contagio, lo cual, afortunadamente, fue superado.

El acuerdo publicado este miércoles en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado establece la reapertura gradual de cines, teatros, museos y albercas públicas, de manera controlada y organizada al 40 por ciento de su capacidad de operación diaria, observando y acatando los protocolos y medidas sanitarias implementadas para evitar el contagio del coronavirus, con el fin de garantizar la salud de las personas que asistan a esos lugares de recreación.



Es decir, se establecerán filtros de supervisión en los accesos para la toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial, uso obligatorio de cubrebocas. Además, se evitará el acceso de la población vulnerable. Por supuesto, también se adoptarán, de manera obligatoria, las medidas de prevención y protección para los trabajadores de esos centros de recreación.



Por supuesto, quienes mayormente se benefician son las ciudades más importantes del estado, empezando por Acapulco, Zihuatanejo y Taxco, que son además polos turísticos, aunque también otras como Chilpancingo, Iguala, Ometepec, Ciudad Altamirano e incluso Chilapa.



Hay que decir, por último, que aún y cuando se vayan reaperturando las actividades económicas, las medidas y protocolos para prevenir el contagio del coronavirus seguirán por mucho tiempo, incluso hasta después del uso de la vacuna respectiva, y con mayor énfasis, en los sectores de la población con mayor riesgo de infectarse, como son los hombres y mujeres de la tercera edad y personas que padecen enfermedades crónico degenerativas, así como de sobre peso.



Ojalá y ahora que viene el Presidente de la República a Guerrero entienda y reconozca el esfuerzo de los guerrerenses y sus autoridades para estabilizar la pandemia, y en consecuencia, él también al menos haga uso del cubrebocas, el cual se ha negado a utilizar, menos en el extranjero.



Comentarios: [email protected]